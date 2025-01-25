Надихнулась Усиком: дружина легенди Динамо поділилась фото у відвертому вбранні

Дружина легенди київського Динамо Олега Гусєва підкорила серця фанів своєю красою. Валерія спробувала себе в новому амплуа.

Кохана колишнього гравця "біло-синіх" на своїй сторінці в інстаграм опублікувала нові світлини. Дівчина постала перед шанувальниками у цікавому образі, повідомляє 24 канал.

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Приголомшлива Валерія Гусєва

Валерія Гусєва взяла участь у фотосесії в боксерському образі. Кохана легенди київського Динамо постала перед камерою у відвертому обтислому костюмі блакитного кольору.

Вбрання, яке обрала дівчина ідеально підкреслює її чарівну фігуру та параметри, які привертають увагу багатьох чоловіків. Рожеві рукавички додали ще більшої яскравості вигляду дружини Олега Гусєва.

Незвичний образ Валерії Гусєвої / Фото з інстаграму дівчини

Зазначимо, що Валерія Гусєва працює моделлю. Кохана ексгравця "біло-синіх" активно займається соціальними мережами, а її інстаграм налічує більше, ніж 140 тисяч підписників.

Олег Гусєв продовжує перебувати у структурі київського Динамо. Колишній футболіст працює на посаді асистента головного тренера киян Олександра Шовковського.