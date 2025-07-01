Народилась у Росії та шкільна любов боксера: що відомо про неймовірну дружину Олександра Усика

За кожним успішним чоловіком завжди стоїть сильна дружина. Це гасло чудово підходить для подружжя Олександра та Катерини Усик.

У цьому 2025-му році пара відсвяткує вже 16-ту річницю щасливого шлюбу. 24 Канал розповідає про дружину українського боксера, де народилась та жила Катерина, які її захоплення та чим займається кохана Олександра Усика.

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Що відомо про Катерину Усик та як познайомилась із боксером?

Катерина Усик, у дівоцтві Хмелевська, народилась 15 травня 1988 року у російському місті Красноярськ. Ще у глибокому дитинстві вона разом із батьками переїхала до українського Криму. Саме там серед мальовничих краєвидів Катерина познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком.

На момент їх зустрічі Олександру було 15 років, а Катерині – майже 14. Вони знайомі ще зі шкільної парти школи №34 у місті Сімферополь. Дівчина захоплювалась танцями, а Усик боксував у рингу. Через свою велику активність та увагу до боксу Олександр не витрачав свій вільний час на "гульки з іншими дівчатами", а знав лише Катерину. Вже тоді нинішній чемпіон світу уявляв, що у майбутньому Катерина стане його дружиною, з якою він виховуватиме багато дітей. Усі мрії та думки боксера перетворились у реальність.



Стосунки Хмелевської та Усика / Фото з інстаграму боксера

Хоча спершу Катерина не хотіла серйозних стосунків із Олександром та сприймала його лише як друга. Однак боксер своєю наполегливістю завоював серце красивої дівчини. Вперше вони поцілувались перед черговими змаганнями Олександра, які відбувались у Харкові.

Цікаво, що навіть за відсутності Усика у місті, він просив друзів приглядати, аби ніхто не образив його обраницю.

Майже 6 років пара зустрічалась перш ніж піти під вінець. Хоча справа взагалі могла не дійти до весілля. Усик спіймав "зірочку" після подіуму на дорослому чемпіонаті Європи, через що міг втратити кохання усього свого життя. Боксер вчасно усвідомив, що його стосунки перебувають на межі, взявшись за голову. Ця вся ситуація навіть привела до паузи у кар'єрі боксера.

Весілля та народження дітей

На щастя, історія Катерини та Олександра не закінчилась. 25 вересня 2009 року пара одружилась у Криму.



Весілля Катерини та Олександра Усик / Фото з соцмереж дружини боксера

Кохана бійця зізналась, що Олександр навіть не встиг зробити пропозицію, адже під час весілля вже була при надії. 24 лютого 2010 року новоспечені чоловік та дружина вперше стали батьками. На світ народилась їх старша донька Єлизавета.

Після чого у 2013-му та 2015-му роках Катерина подарувала Олександру двох синів – Кирила та Михайла. А вже 28 січня 2024 року у родини народилась молодша донечка Марія.

Сім'я Усик / Фото з профілів з інстаграму Катерини та Олександра

Чим займається Катерина Усик?

Катерина Усик не лише є коханою зіркового чоловіка, яка виховує четверо дітей. Катерина не сидить на шиї в Олександра та займається власною справою. В інтерв'ю Славі Дьоміну дружина боксера розповіла, що володіє компанією, яка займається нерухомістю.

Катерина купує житлові та нежитлові приміщення в Україні (переважно у Києві), які згодом здає під оренду або перепродує нерухомість. Дружина чемпіона не боїться вкладатись фінансово у нерухомість в рідній країні, яку щодня знищує Росія. Тим самим, Катерина сплачує податки та підтримує економіку України.

Є нерухомість, яку ми купуємо в Україні, в Києві. Це ризики, а вже ж є деякі об'єкти, які здаються в оренду. В мене є своя компанія, це все офіційно. Це не рієлторська компанія. Просто мої об'єкти, які я маю, ми їх зробили на компанію і сплачуємо все офіційно, податки в країну,

– розповідала Катерина Усик.

Водночас Катерині подобається бути у тіні чоловіка, займатись своїми справами та вихованням дітей.

Також родина займається благодійністю. Пара не лише допомагає військовим та відвідує поранених у госпіталях, а жертвують кошти на їх ремонти. Також Катерина допомагає дитячим будинкам.

Де живе дружина боксера?

Катерина Усик залишається жити в Україні. Попри постійні обстріли дружина боксера разом із двома доньками Єлизаветою та Марією живуть у сімейному будинку у Київській області.

Катерина зізнавалась, що їй складно дається розлука родини. Адже обидва їх сини Кирило та Михайло від початку повномасштабної війни живуть із її батьками в Іспанії, де займаються дзюдо. Саме в Іспанії Олександр Усик проводив свій тренувальний табір до реваншу проти Даніеля Дюбуа. Тому у хлопців була змога навідатись на підготовку до батька.

Перший, напевно, рік, навіть півтора ми з Санею постійно "забираємо, забираємо", а потім я завагітніла Машею. Ми хотіли забрати. Саня теж дуже страждав, бо родина повинна бути разом. Як разом? Я тут сама. Так, у мене є няня з 10-ї до 20-ї, а потім вночі я сама. Мені не вистачає одній ресурсу. Мої батьки - я не хочу, щоби вони тут були, коли тут все так херачить над тобою, і хлопці теж - я не хочу. Вони виїхали. Важко,

– відверто розповідала Катерина в інтерв'ю "Слава +".



Катерина живе в Україні / Фото з інстаграму дружини Усика

Як Катерина закохує прихильників своїми фотосесіями?

В інстаграмі за сторінкою Катерини Усик стежать 190 тисяч користувачів. Натомість дружина боксера підписана лише на 344 людей. У її профілі 156 публікацій. Катерина ділиться переважно сімейним життям та красивими знімками із фотосесій.

Кохана чемпіона могла б спокійно скласти конкуренцію у моделінгу.

Катерина Усик / Фото з інстаграму дружини Олександра

Як Катерина підтримує чоловіка під час боїв?

Катерина є підтримкою Олександра не лише у повсякденному житті, а й під час боксерських поєдинків. Дружина Усика емоційно підтримує його поблизу рингу, кричить та не приховує своїх емоцій.

Як Катерина Усик підтримує Олександра під час бою? дивіться відео

Натомість Олександр регулярно згадує в інтерв'ю із теплом про свою кохану дружину. Усик запевняє, якби не Катерина, то він би не був там, де зараз є.



Олександр та Катерина Усик після бою / Фото Getty Images

Чи приїде Катерина на реванш Усика проти Дюбуа у Лондон?

19 липня Олександр Усик проведе реванш проти Даніеля Дюбуа на лондонському стадіоні "Вемблі". Напередодні бою український боксер розповів, скільки часу не бачився із дружиною та чи приїде Катерина підтримати його у Лондон.

Я не думаю про Даніеля. Я думаю, що мені треба працювати. Зараз — поговорити з тобою. Іноді мені це подобається, іноді ні. Через 2-3 години я маю тренування. Сьогодні (15 липня – 24 Канал) моя дружина приїжджає до Лондона. Я не бачив її три місяці. Я хочу обійняти дружину. І випити чорного чаю. Пуера, думаю. Але я не можу зараз пити пуер, бо він міцний. Якщо я його вип'ю, я не зможу спати всю ніч. Я буду пити газовану воду,

– сказав Усик.

Можна із впевненістю сказати, що Олександр точно почує підтримку своєї дружини на заповненому "Вемблі" 19 липня!