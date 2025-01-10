Дружина гравця Шахтаря підкорила серця фанатів відвертими фото на фоні безкрайнього океану
Дружина Юхима Коноплі поділилась новими світлинами зі своїми шанувальниками. Анастасія продовжує зачаровувати фанатів красою та чудовою фігурою.
Дівчина опублікувала у своєму інстаграмі фото від яких можна втратити дар мови. Кохана гравця Шахтаря показала, як провела свій відпочинок, повідомляє 24 канал.
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Приголомшлива Анастастія Конопля
Анастасія Конопля підкорила серця шанувальників своїм виглядом. Шарм, природна краса та ефектність, все це поєднується у світлинах дружини Юхима Коноплі.
Цього разу дівчина постала перед камерою у доволі незвичному та стильному бікіні, який підкреслює її ідеальну фігуру та параметри. Безкрайній океан гармонійно доповнює приголомшливий образ Анастасії.
Пікантні світлини Анастасії Коноплі / Фото з інстаграму дівчини
Нагадаємо, що Юхим Конопля одружився зі своєю обраницею Анастасією у березні 2022 року. Згодом у подружжя народилась донечка Анна-Аврора.