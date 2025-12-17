Розбите Феррарі Мілевського та ДТП з фурами: резонансні аварії українських спортсменів

Професійні спортсмени нерідко стають учасниками дорожньо-транспортних пригод. Такі інциденти викликають велику увагу суспільства.

Нещодавно у серйозну ДТП потрапив колишній футболіст збірної України Василь Кравець, який їхав разом зі своєю родиною. 24 Канал пригадав резонансні аварії за участю українських спортсменів.

Як автівка Кравця потрапила в ДТП з вантажівками?

Масштабна ДТП за участю трьох вантажівок та легкового автомобіля трапилася у вівторок, 16 грудня, на трасі "Київ – Чоп". За інформацією ДСНС у Рівненській області, водій "Volvo" через неуважність в'їхав у легковик, який від удару відкинуло у вантажівку "DAF".

Водій "Мерседеса", яким виявився Василь Кравець, зумів самостійно вибратися з авто, а от його дружину та 5-річну доньку затиснуло в салоні. Рятувальники зуміли розблокувати потерпілих. На щастя, усі учасники ДТП здорові та отримали незначні ушкодження.

Я дякую богу, що врятував наші життя! Дякую всім за підтримку, всі живі,

– написав Кравець в інстаграмі.

Дружину та доньку Василя Кравця дістали з авто рятувальники / фото ДСНС Рівненщини

Як Мілевський розбив свій крутий Феррарі?

Колишній форвард Динамо та збірної України кілька разів ставав учасником ДТП. У квітні 2012 його автомобіль Мерседес зіткнувся зі Шкода Октавія у центрі Києва. Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.

Через рік сталася резонансна аварія за участю скандальної зірки. Цього разу у Туреччині, де Мілевський грав за місцевий клуб Газіантепспор. Футболіст повертався з аеропорту до міста, коли на об’їзній дорозі не впорався з керуванням та влетів у дорожню огорожу.

Артем Мілевський біля розбитого Феррарі / фото турецьких ЗМІ

Крутий Феррарі Артема перетворився на груду залізі, але сам форвард зазнав незначних ушкоджень. За інформацією турецьких ЗМІ, у крові футболіста виявили 1,31 проміле алкоголю. Мілевського позбавили прав на кілька місяців, а Феррарі відправили на звалище.

Також на рахунку зіркового нападника розбиті BMW X5 та Мазераті, який коштував ексгравцю Динамо 220 тисяч доларів.

Смертельна ДТП за участю чемпіона світу Андрія Пушкаря

На жаль, багато аварій завершуються трагічно. 14 листопада 2018 року на Рівненщині у моторошній аварії загинув чемпіон світу та Європи з армспорту Андрій Пушкар. Легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою.

У салоні Сітроена, окрім Андрія, перебували його колега по армспорту Олег Жох зі своїм батьком. В результаті аварії загинули водій автомобіля – 50-річний батько Жоха та Андрій Пушкар. Олег Жох потрапив до лікарні з численними травмами.

Андрій Пушкар 15 разів ставав чемпіоном світу, 16 разів чемпіоном Європи. Рукоборець з Тернопільщини був нагороджений відзнакою Президента України – ювілейною медаллю "25 років незалежності України".

Автомобіль, у якому їхали спортсмени / фото Національної поліції

Українські футболісти, які загинули в ДТП

Дорожньо-транспортні пригоди забрали життя великої кількості українських футболістів. Наприкінці 1992 року в автотрощі загинули футболіст Динамо Степан Беца та гравець Дніпра Олексій Сасько. Відомо, що їхній автомобіль, що рухався зі швидкістю 120 кілометрів на годину, потрапив на зледенілу ділянку дороги та в'їхав у дерево.

Микола Кудрицький був одним з найяскравіших гравців Дніпра у другій половині 1980-х років. У березні 1994 році у Хайфі відбувся товариський матч між збірними Ізраїлю та України (1:1), який відвідав ексфорвард дніпрян. Вночі Микола повертався додому на автомобілі, але не впорався з кермуванням та загинув на місці.

29 вересня 1999 року поблизу рідного Івано-Франківська загинув Андрій Хомин. Колишньому гравцю київського Динамо та збірної України був лише 31 рік.

Андрій Хомин / фото ФК Динамо

Серед жертв ДТП варто згадати: форварда Іллічівця Степана Малокуцька (загинув 5 жовтня 2002 року), Віталія Несіна з Ворскли (22 грудня 2004 року), півзахисника Дніпра і молодіжної збірної України Максима Пашаєва (помер 12 грудня 2008 року), експівзахисника збірної України Сергія Закарлюку (5 жовтня 2014 року), колишнього тренера сімферопольської Таврії, який привів її до чемпіонства 1992 року Анатолія Заяєва (18 грудня 2012), зірку Динамо та збірної України Андрія Гусіна (17 вересня 2014).