Ексгравець збірної України розповів про інцидент. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку Кравця в інстаграмі.

Що відомо про ДТП за участі Кравця?

Футболіст Металіста 1925 на своїй сторінці в інстаграмі поділився відео з місця події. Він також залишив підпис зі словами подяками.

Я дякую богу, що врятував наші життя! Дякую всім за підтримку, всі живі,

– написав Кравець.

Момент аварії за участі Кравця: дивіться відео

Також у своєму інстаграмі інцидент прокоментувала дружина футболіста Ярина Кравець.

"Це ми... І ми чудом Божим залишились живі... Нас затиснуло між фурами... Від машини нічого не залишилось! Це справжнє чудо боже, я не розумію, як ми залишились живі", – написала дружина Кравця.

Де сталася аварія?

За інформацією ДСНС, аварія сталася 16 грудня о 18:08 на трасі М-06 "Київ – Чоп" біля села Тараканів, що у Дубенському районі. ДТП відбулася за участі трьох вантажних та легкового автомобілів.

У легковому авто були затиснуті двоє пасажирів унаслідок зіткнення. За допомогою спеціального обладнання рятувальникам вдалося деблокувати жінку 1996 року народження та її доньку 2020 року народження.

Ще один з учасників ДТП зміг вибратися самостійно. Усіх постраждали доправили до Дубенської міської лікарні. Щодо водіїв вантажних автомобілей – то вони не постраждали.

Що відомо про футбольну кар'єру Кравця?