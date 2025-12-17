Ексгравець збірної України розповів про інцидент. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку Кравця в інстаграмі.
Що відомо про ДТП за участі Кравця?
Футболіст Металіста 1925 на своїй сторінці в інстаграмі поділився відео з місця події. Він також залишив підпис зі словами подяками.
Я дякую богу, що врятував наші життя! Дякую всім за підтримку, всі живі,
– написав Кравець.
Момент аварії за участі Кравця: дивіться відео
Також у своєму інстаграмі інцидент прокоментувала дружина футболіста Ярина Кравець.
"Це ми... І ми чудом Божим залишились живі... Нас затиснуло між фурами... Від машини нічого не залишилось! Це справжнє чудо боже, я не розумію, як ми залишились живі", – написала дружина Кравця.
Де сталася аварія?
За інформацією ДСНС, аварія сталася 16 грудня о 18:08 на трасі М-06 "Київ – Чоп" біля села Тараканів, що у Дубенському районі. ДТП відбулася за участі трьох вантажних та легкового автомобілів.
У легковому авто були затиснуті двоє пасажирів унаслідок зіткнення. За допомогою спеціального обладнання рятувальникам вдалося деблокувати жінку 1996 року народження та її доньку 2020 року народження.
Ще один з учасників ДТП зміг вибратися самостійно. Усіх постраждали доправили до Дубенської міської лікарні. Щодо водіїв вантажних автомобілей – то вони не постраждали.
Що відомо про футбольну кар'єру Кравця?
Кравець є вихованцем академії Карпат, де у 2014 році почав професійну кар'єру у складі дорослої команди. Пізніше він перейшов в іспанський Луго, звідки перебрався у Леганес.
Захисник також встиг пограти у польському Леху та іспанському Спортінгу. В Україну він повернувся у 2022 році, підписавши контракт з Ворсклою, але вже через рік перебрався у Дніпро-1.
У 2024 році Кравець перейшов у Полісся, а у червні того ж року змінив клубну прописку. Футболіст приєднався до харківського Металіста 1925.
З 2012 року він виступав за юнацькі та молодіжні збірні України. У 2018 році Кравця викликали до дорослої команди "синьо-жовтих", але футболіст так і не дебютував за основну національну збірну.