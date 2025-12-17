Экс-игрок сборной Украины рассказал об инциденте. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на страницу Кравца в инстаграме.

Что известно о ДТП с участием Кравца?

Футболист Металлиста 1925 на своей странице в инстаграме поделился видео с места происшествия. Он также оставил подпись со словами благодарностями.

Я благодарю бога, что спас наши жизни! Спасибо всем за поддержку, все живы,

– написал Кравец.

Момент аварии с участием Кравца: смотрите видео

Также в своем инстаграме инцидент прокомментировала жена футболиста Ярина Кравец.

"Это мы... И мы чудом Божьим остались живы... Нас зажало между фурами... От машины ничего не осталось!" Это настоящее чудо божье, я не понимаю, как мы остались живы", – написала жена Кравца.

Где произошла авария?

По информации ГСЧС, авария произошла 16 декабря в 18:08 на трассе М-06 "Киев – Чоп" возле села Тараканов, что в Дубенском районе. ДТП произошло с участием трех грузовых и легкового автомобилей.

В легковом авто были зажаты двое пассажиров в результате столкновения. С помощью специального оборудования спасателям удалось деблокировать женщину 1996 года рождения и ее дочь 2020 года рождения.

Еще один из участников ДТП смог выбраться самостоятельно. Всех пострадавших доставили в Дубенской городской больницы. Относительно водителей грузовых автомобилей – то они не пострадали.

Что известно о футбольной карьере Кравца?