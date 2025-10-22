18-річний бразильський футболіст розбився на мотоциклі, в’їхавши у корову

У бразильському штаті Піауї сталась смертельна ДТП. У роковій аварії обірвалось життя 20-річного футболіста Антоні Ілано.

Трагічну звістку повідомило видання The Sun. Антоні Ілано потрапив у смертельну аварію рано-вранці, коли повертався додому із дня народження свого батька, пише 24 Канал.

Дивіться також Академія Металіста 1925 стала ціллю ворожого удару: фото наслідків руйнувань

Що відомо про смертельну ДТП?

Гравець молодіжної команди Піауї на швидкості врізався у корову, яка вийшла на дорогу, після чого Антоні вилетів на асфальт. Від отриманих травм футболіст помер на місці ДТП. Про це повідомили у місцевій поліції.

Наразі з'ясовуються усі обставини аварії за участю мотоцикла Ілано із твариною.

Також видання опублікувало відео із вуличної камери, яка зазняла момент аварії за участю 20-річного гравця.

Відзначимо, що Антоні Ілано повинен був із командою вирушити на матч Кубка Бразилії до 20 років, але трагічно загинув у ДТП. У клубі вшанували пам'ять футболіста, висловивши співчуття родині та друзям Ілано.

Що відомо про Антоні Ілано?

Пограв за Алтос і Флуміненсе.

Після чого доєднався до Піауї.

Ставав чемпіоном штату Піауї два роки поспіль – 2024 та 2025.

Нагадаємо, що 21 жовтня стало відомо про смерть 18-річного воротаря аматорської команди Еспріт Фут Юмболь. Його тіло без ознак життя знайшли у Гані. Як повідомляло посольство Сенегалу, футболіст став жертвою злочинної організації.

Також нещодавно ще одне вбивство сталось на Кіпрі. Президент Карміотісси Ставрос Демостенус був убитий у Лімасолі, а розслідування вказує на можливі зв'язки з російською мафією. Таку інформацію повідомляло джерело Knews.