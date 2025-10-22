Близько 6-ї години ранку "Шахед" впав на тренувальне поле Олімпійського фахового коледжу імені Івана Піддубного. Внаслідок падіння почалась пожежа, яку вдалось локалізувати, передає 24 Канал із посиланням на офіційний сайт ФК Металіст 1925.

Які наслідки ворожого обстрілу для Металіста 1925?

Це поле харківський клуб орендує для вихованців своєї академії. На щастя, ніхто із вихованців Металіста 1925, який у поточному сезоні-2025/2026 повернувся в УПЛ, не постраждав. На момент падіння безпілотника юні футболісти були в укритті.

До слова, в академії Металіста 1925 є близько 120 вихованців, які навчаються і тренуються у столиці України.

Наразі триває оцінка завданих збитків, але у найближчих планах є ідея відновлення цього зруйнованого поля. У харківському клубі повідомили, що знищення поля ніяк не вплине на тренувальний та змагальний процес вихованців академії. Клуб знайшов інші майданчики для тренувань.

Академія Металіста 1925 постраждала під час ворожого обстрілу / Фото харківського клубу

Лише тиждень тому у коледжі відбувався чемпіонат України серед студентів, присвячений воїнам 3-го армійського корпусу.

Відзначимо, що днем раніше 21 жовтня ворог завдав удару безпілотниками по Новгород-Сіверському. Внаслідок атаки важкі травми отримав молодий боксер місцевої школи в залі єдиноборств "Лідер" Кирило Свириденко. За його життя борються медики в одній із найкращих дитячих лікарень України Охматдит.

