Російські терористи черговий раз атакували Україну ракетами та безпілотниками. Вдень 21 жовтня дісталось місту Новгород-Сіверський на Чернігівщині, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Школу боксу Віктора Балабка".

Що сталось в Новгород-Сіверському?

Населений пункт був атакований більш ніж 20-ма дронами. Наслідками ударів стали перебої зі світлом, а також четверо загиблих та кілька поранених мирних громадян, повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

На жаль, серед них був і молодий спортсмен Кирило Свириденко. Хлопець займався у місцевій школі боксу в залі єдиноборств "Лідер" та ще три дні тому виграв одне із місцевих змагань.

Під час атаки Кирило дістав важких поранень, після чого його доставили в обласну лікарню у Чернігові. Проте важкість травм виявилась високою.

Вже на наступний день боксера відправили у Київ до лікарні Охматдит. Стан хлопчика оцінюється як важкий. "Школа боксу Віктора Балабка" просить небайдужих допомогти батькам Кирила: