"Двері відчинені для всіх": Інфантіно здивував відповіддю на заклики піти у відставку

У ФІФА вже довгий час розгортається скандал, який виник ще фактично під час чемпіонату світу. На тлі нього багато хто закликає президента організації Джанні Інфантіно піти у відставку.

Функціонер відповів на ці закиди. Президента ФІФА цитує видання The Athletic.

Що сказав Інфантіно

Інфантіно зазначив, що його обирали 211 національних організацій із усього світу. Це нормально, що в такій великій організації як ФІФА є розбіжності в думках.

Утім якщо ми серйозно ставимось до демократичних процесів, ми маємо поважати позицію більшості. Я щойно повернувся з Токіо, де Азійська футбольна конфедерація повністю підтримала мою кандидатуру. Я також був у Кабо-Верде, де мене підтримали всі кандидати Африканської конфедерації футболу,

– зауважив очільник ФІФА.

Він додав, що спілкується з усіма організаціям по всьому світу. У них різні думки та позиції з багатьох питань. Зокрема, про чемпіонат світу, його формат, кількість учасників, розподіл місць між континентами, календар, комерційні питання тощо. Усіх зібрати за одним столом не завжди легко, але ми повинні поважати думки одне одного.

Я поважаю всі погляди. Остаточне рішення про те, як має працювати ФІФА та хто має бути її президентом, мають ухвалювати національні асоціації. Я завжди казав, що з мого боку двері відчинені для всіх. Я готовий до дискусій, слухати всіх й обговорювати, що можна зробити краще для всіх,

– наголосив Інфантіно.

За його словами, існують демократичні процедури, і їх потрібно поважати. Не завжди можна задовольнити всіх. Якщо є різні погляди, то їх треба обговорювати. Дискутувати про те, що саме не так. Можливо, саме цього бракує, а саме діалогу та дискусії.

Нагадаємо, що УЄФА активно почала лобіювати бойкот проти президента ФІФА Джанні Інфантіно. Головною рушійною силою є президент УЄФА Александер Чеферін. Він просуває зміну влади у ФІФА.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що конкурентом Інфантіно на майбутніх виборах президента ФІФА може стати Девід Бекхем. Вибори відбудуться у 2027 році в марокканському місті Раббат.