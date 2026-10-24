"Двери открыты для всех": Инфантино удивил своим ответом на призывы уйти в отставку

Функционер ответил на эти упреки. Слова президента ФИФА приводит издание The Athletic.

Реклама Adv

популярные видео

Что сказал Инфантино

Инфантино отметил, что его избрали 211 национальных организаций со всего мира. Это нормально, что в такой большой организации, как ФИФА, бывают разногласия.

Впрочем, если мы серьезно относимся к демократическим процессам, мы должны уважать позицию большинства. Я только что вернулся из Токио, где Азиатская футбольная конфедерация полностью поддержала мою кандидатуру. Я также был в Кабо-Верде, где меня поддержали все кандидаты Африканской футбольной конфедерации– отметил глава ФИФА.

Он добавил, что общается со всеми организациями по всему миру. У них разные мнения и позиции по многим вопросам. В частности, о чемпионате мира, его формате, количестве участников, распределении мест между континентами, календаре, коммерческих вопросах и т. д. Собрать всех за одним столом не всегда легко, но мы должны уважать мнения друг друга.

Я уважаю все точки зрения. Окончательное решение о том, как должна работать ФИФА и кто должен быть ее президентом, должны принимать национальные ассоциации. Я всегда говорил, что с моей стороны двери открыты для всех. Я готов к дискуссиям, слушать всех и обсуждать, что можно сделать лучше для всех– подчеркнул Инфантино.

По его словам, существуют демократические процедуры, и их нужно уважать. Не всегда можно удовлетворить всех. Если есть разные взгляды, то их нужно обсуждать. Дискутировать о том, что именно не так. Возможно, именно этого и не хватает – диалога и дискуссии.

Напомним, что УЕФА активно начала лоббировать бойкот против президента ФИФА Джанни Инфантино. Главной движущей силой является президент УЕФА Александр Чеферин. Он продвигает смену власти в ФИФА.

В частности, недавно стало известно, что конкурентом Инфантино на предстоящих выборах президента ФИФА может стать Дэвид Бекхэм. Выборы состоятся в 2027 году в марокканском городе Раббат.