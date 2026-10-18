Звездный английский экс-футболист рассматривается в качестве главного соперника действующего главы ФИФА. Об этом сообщило издание Sky Sports Deutschland.

Что пишут о Бекхэме как о претенденте на пост в ФИФА

В течение некоторого времени в Европе обсуждаются способы смещения Инфантино с должности. По информации источника, в футбольных кругах уверены, что Бекхэм не откажется от предложения принять участие в выборах президента ФИФА, которые состоятся осенью 2027 года в марокканском городе Рабат.

Речь также идет о том, что футбольные чиновники до сих пор недовольны политикой Инфантино, а Бекхэма считают человеком, который не будет вовлечен в коррупционные скандалы.

Напомним, что позиции Джанни Инфантино в мировом футболе резко пошатнулись во время и после ЧМ-2026. Во время футбольного форума критику во всем мире вызвало приостановление дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогуна.

Уже после чемпионата мира мировой футбол негативно воспринял попытку Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

Что еще рассматривают в качестве возможного преемника Инфантино

По информации немецких журналистов, от перспективы участия в избирательном процессе ранее отказались президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи и глава УЕФА Александр Чеферин.

Отдельно в СМИ фигурировало имя бывшего футболиста Тоттенхэма Рамона Вега, который более 20 лет работает в сфере финансов.