Вместо того чтобы обсуждать дисквалификацию нападающего всем составом дисциплинарного комитета, в ФИФА решили не утруждать себя. Балогуна оправдал лично глава ведомства Мохаммад Аль-Камали, пишет 24 Канал.

Что стало известно о деле Балогуна в ФИФА?

По информации издания The Times, заявления Джанни Инфантино о том, что Балогун получил возможность сыграть против Бельгии после "абсолютно независимого решения дисциплинарного комитета", были лукавством.

Из 18 членов органа, который должен рассматривать вопросы об отстранении и наказании игроков за нарушение правил, 17 вообще не знали о том, что красная карточка Балогуна может быть отменена. Этот шаг, который так сильно понравился президенту США Дональду Трампу, самовольно предпринял глава комитета Мохаммад Аль-Камали, представляющий в ФИФА Объединенные Арабские Эмираты.

При этом еще до начала чемпионата мира всем командам рассылали памятки о правилах, где четко указывалось, что отмена красных карточек невозможна, а в случае прямого удаления обязательно назначается наказание в виде дисквалификации на один матч.

Чем закончилась история с Балогуном на Мундиале?

На фоне скандала сборная Бельгии, которой предстояло сыграть с США в 1/8 финала, получила дополнительную поддержку со стороны нейтральных болельщиков. Команда Руди Гарсии в итоге победила со счетом 4:1, а Фоларин Балогун, который в предыдущих матчах был одним из самых полезных игроков на поле и забил три гола, на этот раз провалил игру и получил одну из самых низких оценок.