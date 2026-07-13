Замість того, щоб обговорювати дискваліфікацію нападника усім складом дисциплінарного комітету, у ФІФА вирішили сильно не заморочуватися. Балогуна виправдав особисто очільник відомства Мохаммад Аль-Камалі, пише 24 Канал.

Що стало відомо про справу Балогуна в ФІФА?

За інформацією видання The Times, заяви Джанні Інфантіно про те, що Балогун отримав можливість зіграти проти Бельгії після "абсолютно незалежного рішення дисциплінарного комітету" були лукавством.

Із 18 членів органу, який має розглядати питання про відсторонення та покарання гравців за порушення правил, 17 взагалі не знали про те, що червона картка Балогуна може бути скасована. Крок, який так сильно сподобався президенту США Дональду Трампу, самовільно зробив очільник комітету Мохаммад Аль-Камалі, який представляє у ФІФА Об'єднані Арабскі Емірати.

При цьому ще до початку чемпіонату світу усім командам розсилали пам'ятки про правила, де чітко було зазначено неможливість скасування червоних карток і обов'язкове відбуття покарання у вигляді одного матчу дискваліфікації в разі прямого вилучення.

Чим закінчилась історія з Балогуном на Мундіалі?

На тлі скандалу збірна Бельгії, яка мала протистояти США в 1/8 фіналу, отримала додаткову підтримку нейтральних вболівальників. Команда Руді Гарсії в підсумку перемогла 4:1, а Фоларін Балогун, який у попередніх матчах був одним з найбільш корисних гравців на полі і забив три м'ячі, цього разу провалив гру і отримав одну з найнижчих оцінок.