На предстоящих выборах с швейцарским чиновником планирует побороться Рамон Вега. Об этом сообщило издание The Independent.

Кто такой Рамон Вега

Бывшему игроку сборной Швейцарии, Тоттенхэма, Уотфорда и ряда других клубов 55 лет. Он является земляком действующего главы главного футбольного органа мира.

Источник отмечает, что в течение последних 22 лет Вега работал в сфере финансов.

Я баллотируюсь, чтобы вновь объединить мировую футбольную семью, провести настоящую и долгосрочную реформу, модернизировать ФИФА для XXI века, вернуть стабильность и доверие, а также восстановить то доверие, в котором наша игра сейчас остро нуждается,

– цитирует Рамона Вега The Independent.

Напомним, что позиции Джанни Инфантино в мировом футболе резко пошатнулись во время и после ЧМ-2026. Во время футбольного форума критику во всем мире вызвало приостановление дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогуна.

Уже после чемпионата мира мировой футбол негативно воспринял попытку Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

Что происходит между Инфантино и УЕФА

На данный момент известно, что УЕФА активно лоббирует бойкот президента ФИФА, если тот решит принять участие в очередных выборах в марте 2027 года. Украина в этой истории встала на сторону Союза европейских футбольных ассоциаций.

Недавно стало известно, что ФИФА подала иск в суд на УЕФА, поскольку защищает своего президента.