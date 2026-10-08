Позмагатись з швейцарським функціонером на майбутніх виборах планує Рамон Вега. Таку інформацію оприлюднило видання The Independent.

Хто такий Рамон Вега

Колишньому гравцю збірної Швейцарії, Тоттенгема, Вотфорда та низки інших клубів 55 років. Він є земляком чинного очільника головного футбольного органу світу.

Джерело зазначає, що протягом минулих 22 років Вега працював у сфері фінансів.

Я балотуюся, щоб знову об’єднати світову футбольну родину, провести справжню й тривалу реформу, модернізувати ФІФА для XXI століття, повернути стабільність і довіру та відновити ту довіру, якої наша гра негайно потребує,

– цитує Рамона Вега The Independent.

Нагадаємо, що позиції Джанні Інфантіно у світовому футболі різко похитнулись під час та після ЧС-2026. У момент футбольного форуму критику у світі викликало призупинення дискваліфікації американського нападника Фоларіна Балогуна.

Уже після Мундіалю світовий футбол негативно сприйняв спробу Інфантіно продати частину прав на ЧС приватним інвесторам.

Що відбувається між Інфантіно та УЄФА

Наразі відомо, що УЄФА активно лобіює бойкот президента ФІФА, якщо той вирішить взяти участь у чергових виборах у березні 2027-го. Україна у цій історії стала на бік Союзу європейських футбольних асоціацій.

Нещодавно стало відомо, що ФІФА подала до суду на УЄФА, оскільки захищає свого президента.