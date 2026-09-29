В главном футбольном органе мира решили встать на защиту своего президента Джани Инфантино. Об этом сообщил Sky.com.

Какое противостояние между УЕФА и ФИФА

По информации источника, юристы Международной федерации футбольных ассоциаций подали документ в суд в Майами и пытаются таким образом заблокировать предыдущие попытки УЕФА получить доступ к доказательствам о попытке продать доли в чемпионате мира частным инвесторам.

Кроме того, отмечается, что в ФИФА считают такую политику европейских коллег кампанией против Джанни Инфантино.

В судебном заявлении говорится: "Непосредственно перед выборами ФИФА УЕФА подала это ходатайство и еще три других, распространяя дезинформацию о господине Инфантино. Этот суд должен отклонить любую попытку повлиять на выборы президента ФИФА на таких основаниях",

– отметил источник.

Юристы также утверждают, что в УЕФА безосновательно усматривают попытки Инфантино извлечь личную выгоду из проекта FIFA Forward Enterprise.

Что происходит с Инфантино и ФИФА

На данный момент известно, что УЕФА активно лоббирует бойкот президента ФИФА, если тот решит принять участие в очередных выборах в марте 2027 года. Украина в этой истории встала на сторону Союза европейских футбольных ассоциаций.

Недавно спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна откровенно высказал свое отношение к руководству мирового футбола.