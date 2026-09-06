В интервью Дмитрию Гордону Срна привел яркий пример того, как Международная федерация отнеслась к "Шахтеру" в том сложном положении, в котором клуб оказался после начала полномасштабного вторжения России в Украину, пишет 24 Канал.

Какой поступок ФИФА возмутил Срну

Хорват вспомнил, как в 2022 году ФИФА цинично разрешила бразильскому футболисту не возвращаться в клуб, за которого "горняки" должны были заплатить 10 миллионов евро 5 платежами по 2 миллиона.

То есть клуб заставили продолжать платить деньги за игрока, который получил от высшего органа мирового футбола разрешение вообще не выполнять свои контрактные обязательства. Эта ситуация окончательно убедила руководство "Шахтера" в том, что ФИФА не намерена защищать интересы клубов.

Что сказал Срна об Инфантино

Скандального главу ФИФА, отставки которого требуют практически все европейские ассоциации, Дарио Срна охарактеризовал крайне негативно.

Для меня он – бизнесмен, которого я ненавижу. Он думает только о себе, своей заднице и деньгах, вместо того чтобы защищать футбол и клубы,

– заявил спортивный директор Шахтера.

Срна уже не впервые отзывается об Инфантино как о человеке, равнодушном к судьбе украинских команд на фоне кризиса, вызванного войной. Ранее он уже отмечал полное отсутствие помощи со стороны ФИФА и сосредоточенность президента исключительно на собственной наживе.