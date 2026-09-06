В интервью Дмитрию Гордону Срна привел яркий пример того, как Международная федерация отнеслась к "Шахтеру" в том сложном положении, в котором клуб оказался после начала полномасштабного вторжения России в Украину, пишет 24 Канал.
Какой поступок ФИФА возмутил Срну
Хорват вспомнил, как в 2022 году ФИФА цинично разрешила бразильскому футболисту не возвращаться в клуб, за которого "горняки" должны были заплатить 10 миллионов евро 5 платежами по 2 миллиона.
То есть клуб заставили продолжать платить деньги за игрока, который получил от высшего органа мирового футбола разрешение вообще не выполнять свои контрактные обязательства. Эта ситуация окончательно убедила руководство "Шахтера" в том, что ФИФА не намерена защищать интересы клубов.
Что сказал Срна об Инфантино
Скандального главу ФИФА, отставки которого требуют практически все европейские ассоциации, Дарио Срна охарактеризовал крайне негативно.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Для меня он – бизнесмен, которого я ненавижу. Он думает только о себе, своей заднице и деньгах, вместо того чтобы защищать футбол и клубы,
– заявил спортивный директор Шахтера.
Срна уже не впервые отзывается об Инфантино как о человеке, равнодушном к судьбе украинских команд на фоне кризиса, вызванного войной. Ранее он уже отмечал полное отсутствие помощи со стороны ФИФА и сосредоточенность президента исключительно на собственной наживе.