Колишній чемпіон світу дав неоднозначний прогноз на бій Дюбуа – Паркер

Менше, ніж через місяць відбудеться поєдинок між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Чимало експертів висловили думку, що переможцем бою стане британський боксер.

Даррен Баркер поділився неоднозначною думкою. Колишній чемпіон світу у середній вазі вважає, що новозеландець та "Динаміт" мають рівні шанси, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxingNews.

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Баркер про бій Дюбуа – Паркер

Колишній британський боксер Даррен Баркер заявив, що скоріше за все Даніель Дюбуа переможе Джозефа Паркера. Проте, новозеландський боксер єдиний, хто має шанси здолати британця.

Баркер підкреслив, що обидва спортсмени входять у четвірку найкращих та найсильніших боксерів у надважкій вазі. Він також виділив сильні сторони обох бійців.

Джозеф не має швидких ніг, але вміє блискавично завдавати ударів. Проте, британський чемпіон вміє тримати удар і легко повертається в поєдинок після важких пропущених,

– сказав Баркер.

Британець також пригадав бій Дюбуа з Чжілеєм, зазначивши, що тоді Даніель швидко відновився та виграв поєдинок. Окрім удару Баркер підкреслив, що "Динаміт" має солідну фізичну форму та віру у свої власні сили.

Нагадаємо, що 22 лютого 2025 року під час вечора боксу в Ер-Ріяді відбудеться бій за титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті Дюбуа – Паркер. Переможець поєдинку зможе битись з Олександром Усиком.