Ексчемпіон світу дав точний прогноз на бій між потенційними суперниками Усика

У суботу, 22 лютого, у саудівському Ер-Ріяді відбудеться великий вечір боксу. Однією з його головних подій стане титульна битва між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером.

Британець захищатиме пояс IBF, яким володіє з літа 2024 року. Очікується, що переможець цього поєдинку стане наступним суперником Олександра Усика.

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Кого вважає фаворитом Кролла

Своєю думкою щодо майбутнього бою поділився колишній чемпіон світу Ентоні Кролла, повідомляє 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans. Британець зізнався, кого вважає фаворитом та зробив точний прогноз.

"Це справді хороший бій. Я можу помилятися та досить часто робив це, але Дюбуа чудово провів останні три поєдинки. Він був неймовірним. Зараз Дюбуа почувається набагато комфортніше психологічно.

Це навіть видно з його поведінки перед камерою. Така впевненість потрібна на тиждень бою, це часто виснажує багатьох бійців. Мій прогноз – Дюбуа переможе нокаутом", – сказав Кролла.

До слова. Востаннє Даніель Дюбуа виходив на ринг у вересні 2024 року, коли нокаутував Ентоні Джошуа вже у п'ятому раунді. Джозеф Паркер свій останній бій провів у березні, перемігши Чжан Чжілея рішенням більшості суддів.

Нагадаємо, що майбутні суперники будуть битися за пояс, від якого на користь реваншу з Тайсоном Ф'юрі відмовився Олександр Усик. Саме цього титулу наразі не вистачає українському боксеру для статусу абсолюта.