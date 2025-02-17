Британец будет защищать пояс IBF, которым владеет с лета 2024 года. Ожидается, что победитель этого поединка станет следующим соперником Александра Усика.

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Кого считает фаворитом Кролла

Своим мнением относительно предстоящего боя поделился бывший чемпион мира Энтони Кролла, сообщает 24 Канал со ссылкой на Pro Boxing Fans. Британец признался, кого считает фаворитом и сделал точный прогноз.

"Это действительно хороший бой. Я могу ошибаться и довольно часто делал это, но Дюбуа прекрасно провел последние три поединка. Он был невероятным. Сейчас Дюбуа чувствует себя гораздо комфортнее психологически.

Это даже видно по его поведению перед камерой. Такая уверенность нужна на неделю боя, это часто истощает многих бойцов. Мой прогноз – Дюбуа победит нокаутом", – сказал Кролла.

К слову. Последний раз Даниэль Дюбуа выходил на ринг в сентябре 2024 года, когда нокаутировал Энтони Джошуа уже в пятом раунде. Джозеф Паркер свой последний бой провел в марте, победив Чжан Чжилея решением большинства судей.

Напомним, что будущие соперники будут драться за пояс, от которого в пользу реванша с Тайсоном Фьюри отказался Александр Усик. Именно этого титула сейчас не хватает украинскому боксеру для статуса абсолюта.