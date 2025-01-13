"Навіть за яйця не схопився": Дюбуа знову ниє через свій удар Усику нижче пояса

Англійський боксер зганьбився неспортивною поведінкою у першому бою проти Усика. Даніель впевнений, що він нокаутував українця.

Одним із найбільш очікуваних боксерських поєдинків 2025 року є повторна зустріч між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Переможець їхнього бою має стати абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

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Знову за своє

Минула зустріч боксерів відбулась влітку 2023 року та ознаменувалась гучним скандалом. У четвертому раунді Дюбуа вдарив Усика нижче пояса, через що Усик впав на ринг, а суддя зафіксував порушення з боку англійця.

Втім сам Даніель не згоден із цим рішенням та впевнений, що удар був легальним. Більш того, він черговий раз нахабно висловився про Усика, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Ring Magazine.

Це не був удар нижче пояса. Він навіть не схопився за свої яйця, поки не впав на ринг. Коли я вийду проти нього знову, я розтрощу його та знищу. Наступного разу ніяких суперечок, я зроблю свою роботу належним чином. Я буду в боксі, поки не зроблю все, що в моїх силах. Хочу побити всіх з мого покоління, після чого піти на пенсію на вершині,

– заявив Дюбуа.

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Нагадаємо, що той бій у підсумку виграв Усик, який відправив Даніеля у нокаут в 9-му раунді. У травні 2024-го Усик став абсолютним чемпіоном світу після перемоги над Тайсоном Ф'юрі.

Втім пізніше українця змусили відмовитися від поясу IBF. Його і завоював Дюбуа в поєдинку проти Філіппа Хрговича. Пізніше Даніель захистив свій трофей, нокаутувавши у п'ятому раунді Ентоні Джошуа.