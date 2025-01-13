Одним из самых ожидаемых боксерских поединков 2025 года является повторная встреча между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Победитель их боя должен стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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Опять за свое

Прошлая встреча боксеров состоялась летом 2023 года и ознаменовалась громким скандалом. В четвертом раунде Дюбуа ударил Усика ниже пояса, из-за чего Усик упал на ринг, а судья зафиксировал нарушение со стороны англичанина.

Впрочем, сам Даниэль не согласен с этим решением и уверен, что удар был легальным. Более того, он очередной раз нагло высказался об Усике, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring Magazine.

Это не был удар ниже пояса. Он даже не схватился за свои яйца, пока не упал на ринг. Когда я выйду против него снова, я сокрушу его и уничтожу. В следующий раз никаких споров, я сделаю свою работу должным образом. Я буду в боксе, пока не сделаю все, что в моих силах. Хочу побить всех из моего поколения, после чего уйти на пенсию на вершине,

– заявил Дюбуа.

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Напомним, что тот бой в итоге выиграл Усик, который отправил Даниэля в нокаут в 9-м раунде. В мае 2024-го Усик стал абсолютным чемпионом мира после победы над Тайсоном Фьюри.

Впрочем позже украинца заставили отказаться от пояса IBF. Его и завоевал Дюбуа в поединке против Филиппа Хрговича. Позже Даниэль защитил свой трофей, нокаутировав в пятом раунде Энтони Джошуа.