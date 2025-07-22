Дюбуа у реванші з Усиком знову завдав удар нижче пояса: як відреагував українець

У суботу, 19 липня, в Лондоні відбувся великий вечір боксу. Головною його подією став поєдинок між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Це був реванш між бійцями. Підготовка до нього постійно супроводжувалася розмовами про перший бій, у якому найрезонанснішим був момент з ударом від "Динаміта" нижче пояса, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Усик назвав боксера, який має всі шанси стати майбутнім хевівейту

Як Дюбуа вдарив Усика нижче пояса в реванші?

Щодо того епізоду було занадто багато суперечок. Команда британця наполягала, що удар був легальним і судді "пограбували" Даніеля Дюбуа, давши Олександру час на відновлення після падіння.

У другому протистоянні британець знову не відмовився від "брудних" прийомів. В одному з моментів стався дуже схожий епізод, під час якого "Динаміт" зблизився з українцем та пробив правим аперкотом нижче пояса.

У мережі з'явилися кадри цього удару та реакції на нього Усика. На відео видно, що він був готовий до таких дій 27-річного британця та відповів лише саркастичною посмішкою.

Удар Дюбуа нижче пояса в реванші: дивіться відео

Зазначимо, що такі прийоми не допомогли британцю в жодному з боїв. У першому Усик переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді, а в реванші – нокаутував у п'ятому.

Довідка. Це був 24-й поєдинок українського чемпіона на професійному рівні. У них він здобув усі перемоги, з яких 15 оформив достроково.

Нагадаємо, що після битви за абсолют на перемогу Олександра Усика відреагував Ентоні Джошуа. Він звернув увагу на деталі, які оточували українця при підготовці до бою.