Буффон назвав трьох найкращих гравців, яким протистояв на футбольному полі

Легендарний італійський воротар грав майже проти всіх топових футболістів свого покоління. Він виділив декількох, які його вразили найбільше.

Професійна кар'єра Джанлуїджі Буффона тривала цілих 29 сезонів. Він зізнався, проти кого з опонентів за цей період було грати найважче.

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Елітна компанія

Італієць зупинив свій вибір на трьох атакувальних гравцях, повідомляє 24 Канал із посиланням на Give Me Sport. Кожен з них без перебільшення є легендою футболу.

Мені доводилося грати проти великих гравців, я не можу пригадати їх усіх. Але Мессі, Кріштіану та Роналдо, мабуть, найкращі три, з якими я зустрічався у своїй кар'єрі,

– сказав Буффон.

До слова. Джанлуїджі Буффон і Кріштіану Роналду протягом двох сезонів також були одноклубниками. Вони разом виграли три трофеї – чемпіонство Серії А, Кубок і Суперкубок Італії.

Нагадаємо, що італійський воротар завершив кар'єру в серпні 2023 року. Він тільки на клубному рівні провів 975 поєдинків, у яких 429 разів залишав свої ворота "сухими". Зараз Буффон працює координатором у збірній Італії.