Роналдінью був кумиром для мільйонів поціновувачів футболу та водночас нічним жахом для суперників. Володар "Золотого м'яча-2005" назвав гравців, проти яких йому було дуже непросто творити магію на футбольному полі.

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Визнання для великих захисників

Згадуючи часи своєї ігрової кар'єри, бразилець виокремив двох захисників, які майже не давали часу для прийняття рішень. Він виділив легенд Челсі та Мілана, повідомляє 24 канал із посиланням на GiveMeSport.

Найскладнішими суперниками для мене були захисники, які є жорсткими в тому, як вони грають, коли ти не бачиш шляху до воріт. Паоло Мальдіні та Джон Террі – двоє найсильніших суперників, яких я зустрічав на полі,

– заявив Роналдінью.

До слова. Роналдінью та Мальдіні протягом одного сезону були одноклубниками. Перед початком кампанії-2008/2009 бразилець перейшов з Барселони в Мілан, а по її завершенню італієць повісив бутси на цвях.

Нагадаємо, що Роналдінью завершив кар'єру на початку 2018 року. Нещодавно він взяв участь у матчі легенд Барселони та Реала, в якому забив неймовірний гол ударом зі штрафного.