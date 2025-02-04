Наймасштабніше з грандів провів трансферну кампанію Манчестер Сіті. Керівництво "містян" підписало чотирьох гравців, кожен з яких увійшов у десятку найдорожчих переходів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Transfermarkt.

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Хто очолив рейтинг

Чинний чемпіон АПЛ витратив 218 мільйонів євро. Це другий результат в історії за витратами протягом зимового трансферного вікна від одного клубу. Рекорд належить Челсі, який у 2023 році придбав гравців на 330 мільйонів євро.

Попри велику активність Манчестер Сіті, найдорожчий трансфер здійснив не чинний чемпіон АПЛ. Його записав собі в актив Аль-Наср, який за 77 мільйонів євро підписав 21-річного колумбійського форварда Джона Дурана з Астон Вілли.

Також варто відзначити Порту. "Дракони" продали двох своїх футболістів, заробивши на них сумарно 110 мільйонів євро.

Окрім цього неприємно виділяється перехід Луїса Енріке. Бразильський вінгер перейшов з Ботафогу в "запорєбриковий" Зєніт.

Топ-10 найдорожчих переходів зимового трансферного вікна-2025

1. Джон Дуран (з Астон Вілли в Аль-Наср) – 77 мільйонів євро

2. Омар Мармуш (з Айнтрахта в Манчестер Сіті) – 75

3. Хвіча Кварацхелія (з Наполі в ПСЖ) – 70

4. Ніко Гонсалес (з Порту в Манчестер Сіті) – 60

5-6. Хаві Сімонс (з ПСЖ у Лейпциг) – 50

5-6. Галену (з Порту в Аль-Ахлі) – 50

7. Абдукодір Хусанов (з Ланса в Манчестер Сіті) – 40

8. Вітор Рейс (з Палмейраса в Манчестер Сіті) – 37

9. Луїс Енріке (з Ботафогу в Зєніт) – 33

10. Сантьяго Хіменес (з Феєнорда в Мілан) – 32

Зазначимо, що в Україні трансферне вікно закривається 11 березня. Найдорожчі переходи наразі провів донецький Шахтар, який продав Данила Сікана й Олександра Зубкова у Трабзонспор. Офіційні суми не оголошуються, але орієнтовно кожен гравець обійшовся турецькому клубу близько шести мільйонів євро.