Самую масштабную трансферную кампанию из грандов провел Манчестер Сити. Руководство "горожан" подписало четырех игроков, каждый из которых вошел в десятку самых дорогих переходов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Transfermarkt.

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Кто возглавил рейтинг

Действующий чемпион АПЛ потратил 218 миллионов евро. Это второй результат в истории по тратам в течение зимнего трансферного окна от одного клуба. Рекорд принадлежит Челси, который в 2023 году приобрел игроков на 330 миллионов евро.

Несмотря на большую активность Манчестер Сити, самый дорогой трансфер совершил не действующий чемпион АПЛ. Его записал себе в актив Аль-Наср, который за 77 миллионов евро подписал 21-летнего колумбийского форварда Джона Дурана из Астон Виллы.

Также стоит отметить Порту. "Драконы" продали двух своих футболистов, заработав на них суммарно 110 миллионов евро.

Кроме этого неприятно выделяется переход Луиса Энрике. Бразильский вингер перешел из Ботафогу в "запоребриковый" Зенит.

Топ-10 самых дорогих переходов зимнего трансферного окна-2025

1. Джон Дуран (из Астон Виллы в Аль-Наср) – 77 миллионов евро

2. Омар Мармуш (из Айнтрахта в Манчестер Сити) – 75

3. Хвича Кварацхелия (из Наполи в ПСЖ) – 70

4. Нико Гонсалес (из Порту в Манчестер Сити) – 60

5-6. Хави Симонс (из ПСЖ в Лейпциг) – 50

5-6. Галену (из Порту в Аль-Ахли) – 50

7. Абдукодир Хусанов (из Ланса в Манчестер Сити) – 40

8. Витор Рейс (из Палмейраса в Манчестер Сити) – 37

9. Луис Энрике (из Ботафогу в Зенит) – 33

10. Сантьяго Хименес (из Фейеноорда в Милан) – 32

Отметим, что в Украине трансферное окно закрывается 11 марта. Самые дорогие переходы пока провел донецкий Шахтер, который продал Даниила Сикана и Александра Зубкова в Трабзонспор. Официальные суммы не объявляются, но ориентировочно каждый игрок обошелся турецкому клубу около шести миллионов евро.