Президент ФІФА хоче зіграти нападником за учасника ЧС-2026

Президент ФІФА Джанні Інфантіно несподівано запропонував свої послуги збірній Ірану на чемпіонаті світу-2026. Функціонер пожартував, що готовий вийти на поле у ролі нападника.

Проблеми іранської збірної на Мундіалі вийшли далеко за межі футбольного поля. Після матчу з Новою Зеландією команду особисто підтримав очільник світового футболу, пише RMC Sport.

Дивіться також Впорались і без Трампа: матч Ірану на чемпіонаті світу закінчився миром

Як Інфантіно підтримав іранців?

Після нічиєї 2:2 у стартовому матчі чемпіонату світу проти Нової Зеландії президент ФІФА Джанні Інфантіно відвідав роздягальню збірної Ірану. Візит відбувся на тлі скарг команди на складну логістику, візові проблеми та постійні переїзди між США і Мексикою.

Головний тренер Амір Галеної раніше назвав свою команду "найбільш пригнобленою" на турнірі, а капітан Мехді Таремі заявив, що ситуація для збірної є справжньою "катастрофою". Інфантіно вислухав претензії іранців та висловив їм підтримку. Президент ФІФА закликав команду продовжувати боротися та пишатися своїми виступами на світовій першості.

Президент ФІФА готовий підсилити атаку Ірану

Під час розмови в роздягальні Інфантіно не обмежився лише словами підтримки. Функціонер вирішив розрядити атмосферу жартом.

Якщо ваш тренер погодиться, я міг би зіграти на позиції нападника в наступному матчі,

– звернувся Інфантіно до футболістів збірної Ірану.

Гравці зустріли пропозицію президента ФІФА усмішками. Втім, уболівальники вже жартують, що тренерському штабу іранців краще не показувати відео з футбольними навичками функціонера, якщо той раптом справді захоче отримати місце в основі.

Нагадаємо, після нічиєї з Новою Зеландією Іран готується до наступного матчу групового етапу чемпіонату світу-2026, де зіграє проти Бельгії.