Проблемы иранской сборной на чемпионате мира вышли далеко за пределы футбольного поля. После матча с Новой Зеландией команду лично поддержал глава мирового футбола, пишет RMC Sport.

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Как Инфантино поддержал иранцев?

После ничьей 2:2 в стартовом матче чемпионата мира против Новой Зеландии президент ФИФА Джанни Инфантино посетил раздевалку сборной Ирана. Визит состоялся на фоне жалоб команды на сложную логистику, визовые проблемы и постоянные переезды между США и Мексикой.

Главный тренер Амир Галенои ранее назвал свою команду "самой угнетенной" на турнире, а капитан Мехди Тареми заявил, что ситуация для сборной является настоящей "катастрофой". Инфантино выслушал претензии иранцев и выразил им поддержку. Президент ФИФА призвал команду продолжать бороться и гордиться своими выступлениями на чемпионате мира.

Президент ФИФА готов усилить атаку Ирана

Во время разговора в раздевалке Инфантино не ограничился лишь словами поддержки. Функционер решил разрядить атмосферу шуткой.

"Если ваш тренер согласится, я мог бы сыграть на позиции нападающего в следующем матче",

– обратился Инфантино к футболистам сборной Ирана.

Игроки встретили предложение президента ФИФА улыбками. Впрочем, болельщики уже шутят, что тренерскому штабу иранцев лучше не показывать видео с футбольными навыками функционера, если тот вдруг действительно захочет получить место в стартовом составе.

Напомним, после ничьей с Новой Зеландией Иран готовится к следующему матчу группового этапа чемпионата мира-2026, где сыграет против Бельгии.