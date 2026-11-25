Adv

Про це повідомляє видання The Guardian. Журналісти британського ЗМІ отримали у своє розпорядження цікаві документи.

популярні відео

Що відомо про можливий продаж прав на чемпіонат світу

Президент ФІФА Джанні Інфантіно хотів продати права на чемпіонат світу й інші турніри американським інвесторам за 20 мільярдів доларів. Згідно з документами, очільник світової асоціації футболу планував передати комерційні права інвестору Thrive Capital терміном на 96 років.

У внутрішніх записках ФІФА з оцінками ризиків зазначено, що ФІФА створить дочірню компанію FIFA Forward Enterprise, а ліцензії можуть бути розподілені на 12-річні періоди та подовжуватись поетапно до тих самих 96 років. При цьому в ФІФА залишився б 51% прав.

Окремо обговорювалося створення фонду для керівництва нової компанії в розмірі до 5% від капіталу. Головою ради директорів мав стати сам Інфантіно. Зростання ж вартості компанії на кожен мільярд приносило б керівництву дивіденди на суму до 50 мільйонів доларів.

У разі порушення договору ФІФА мала б виплатити компенсацію в розмірі 250 млн доларів. Фінансовий департамент світової асоціації футболу не брав участі в оцінці цієї структури, як і не було жодних тендерів.

Варто зазначити, що директором компанії, якій Інфантіно хотів продати права на Мундіаль, є Джошуа Кушнер – рідний брат спецпредставника Дональда Трампа та його зятя Джареда Кушнера.

Як цей скандал вплинув на самого Інфантіно

В УЄФА почали активно бойкотувати президента ФІФА Джанні Інфантіно. Кілька асоціацій висловили недовіру очільнику світової асоціації футболу та закликали піти у відставку.

Сам Інфантіно заявив, що двері у ФІФА відкриті для всіх. Зокрема, повідомлялось, що на наступних виборах президента ФІФА конкуренцію швейцарцю може створити Девід Бекхем.