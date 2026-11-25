Інфантіно хотів продати права на чемпіонат світу Кушнеру
Стали відомі подробиці скандальної угоди, яку хотів провернути Інфантіно щодо чемпіонату світу. Президент ФІФА хотів продати турнір брату Кушнера.
Про це повідомляє видання The Guardian. Журналісти британського ЗМІ отримали у своє розпорядження цікаві документи.
Що відомо про можливий продаж прав на чемпіонат світу
Президент ФІФА Джанні Інфантіно хотів продати права на чемпіонат світу й інші турніри американським інвесторам за 20 мільярдів доларів. Згідно з документами, очільник світової асоціації футболу планував передати комерційні права інвестору Thrive Capital терміном на 96 років.
У внутрішніх записках ФІФА з оцінками ризиків зазначено, що ФІФА створить дочірню компанію FIFA Forward Enterprise, а ліцензії можуть бути розподілені на 12-річні періоди та подовжуватись поетапно до тих самих 96 років. При цьому в ФІФА залишився б 51% прав.
Окремо обговорювалося створення фонду для керівництва нової компанії в розмірі до 5% від капіталу. Головою ради директорів мав стати сам Інфантіно. Зростання ж вартості компанії на кожен мільярд приносило б керівництву дивіденди на суму до 50 мільйонів доларів.
У разі порушення договору ФІФА мала б виплатити компенсацію в розмірі 250 млн доларів. Фінансовий департамент світової асоціації футболу не брав участі в оцінці цієї структури, як і не було жодних тендерів.
Варто зазначити, що директором компанії, якій Інфантіно хотів продати права на Мундіаль, є Джошуа Кушнер – рідний брат спецпредставника Дональда Трампа та його зятя Джареда Кушнера.
Як цей скандал вплинув на самого Інфантіно
В УЄФА почали активно бойкотувати президента ФІФА Джанні Інфантіно. Кілька асоціацій висловили недовіру очільнику світової асоціації футболу та закликали піти у відставку.
Сам Інфантіно заявив, що двері у ФІФА відкриті для всіх. Зокрема, повідомлялось, що на наступних виборах президента ФІФА конкуренцію швейцарцю може створити Девід Бекхем.