Президент ФІФА та прем'єр-міністр Канади вітали росіян на ЧС-26: що сталось

Попри санкції щодо російського футболу, представники країни-агресора нерідко часто відвідують найбільші спортивні арени. Користуються лояльністю вони й на чемпіонаті світу.

Під час поєдинку Канада – Катар (6:0) у Ванкувері один російський вболівальник проніс на стадіон прапор своєї країни. На ньому розписались президент ФІФА Джанні Інфантіно та прем’єр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Протест через Мессі: Алжир оскаржує дії арбітра в матчі з Аргентиною

Що сталось на поєдинку ЧС-26?

У російських виданнях радо обговорюють те, як один з мешканців столиці цієї країни відвідав поєдинок Мундіалю.

Чоловік з Москви розповів російським журналістам, що йому разом з друзями вдалось поспілкуватись з очільником ФІФА Джанні Інфантіно.

Підійшли сфотографуватися – він був абсолютно за, навіть із прапором. По-російськи з нами говорив: "Хорошо, спасибо". Охорона була, але поводилася дуже лояльно,

– сказав росіянин журналістам своєї держави.

Також він додав, що звернувся до канадського прем’єра Марка Карні, який теж без проблем залишив свій автограф на прапорі Росії.

Спілкування Інфантіно та Карні з росіянином на матчі Канада – Катар: дивіться відео

Infantino and Carney signed russian flag at Canada – Qatar pic.twitter.com/FR9pKcuhuR — Олександр Щербатих (@OSerbatih93559) June 20, 2026

Зазначимо, що господарі матчу дуже впевнено перемогли та зробили важливий крок у плей-оф турніру. Щоправда, у другому таймі матчу подвійного перелому ноги зазнав півзахисник Канади Ісмаель Коне.

Що зараз відбувається з російським футболом?

Наразі команди та збірні з цієї країни залишаються поза міжнародним футболом. У червні УЄФА продовжила відсторонення на сезон 2026/27.

У квітні Генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Мирофанов заявляв, що сподівається скоро побачити спортсменів країни-агресорки на найбільших змаганнях. Він вважав, що президент УАФ Андрій Шевченко не зуміє завадити.