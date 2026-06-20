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Sport News 24 Футбол Президент ФІФА та прем'єр-міністр Канади вітали росіян на ЧС-26: що сталось
20 червня, 13:36
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Президент ФІФА та прем'єр-міністр Канади вітали росіян на ЧС-26: що сталось

Олександр Щербатих

Попри санкції щодо російського футболу, представники країни-агресора нерідко часто відвідують найбільші спортивні арени. Користуються лояльністю вони й на чемпіонаті світу.

Під час поєдинку Канада – Катар (6:0) у Ванкувері один російський вболівальник проніс на стадіон прапор своєї країни. На ньому розписались президент ФІФА Джанні Інфантіно та прем’єр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє 24 Канал

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Що сталось на поєдинку ЧС-26? 

У російських виданнях радо обговорюють те, як один з мешканців столиці цієї країни відвідав поєдинок Мундіалю. 

Чоловік з Москви розповів російським журналістам, що йому разом з друзями вдалось поспілкуватись з очільником ФІФА Джанні Інфантіно. 

Підійшли сфотографуватися – він був абсолютно за, навіть із прапором. По-російськи з нами говорив: "Хорошо, спасибо". Охорона була, але поводилася дуже лояльно, 
– сказав росіянин журналістам своєї держави. 

Також він додав, що звернувся до канадського прем’єра Марка Карні, який теж без проблем залишив свій автограф на прапорі Росії. 

Спілкування Інфантіно та Карні з росіянином на матчі Канада – Катар: дивіться відео

Зазначимо, що господарі матчу дуже впевнено перемогли та зробили важливий крок у плей-оф турніру. Щоправда, у другому таймі матчу подвійного перелому ноги зазнав півзахисник Канади Ісмаель Коне. 

Що зараз відбувається з російським футболом? 

Наразі команди та збірні з цієї країни залишаються поза міжнародним футболом. У червні УЄФА продовжила відсторонення на сезон 2026/27. 

У квітні Генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Мирофанов заявляв, що сподівається скоро побачити спортсменів країни-агресорки на найбільших змаганнях. Він вважав, що президент УАФ Андрій Шевченко не зуміє завадити.

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