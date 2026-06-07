Про те, що росіяни, яких відсторонили одразу після початку повномасштабної війни проти України не поповнять список учасників стало відомо з джерел УЄФА. Про це повідомив офіційний сайт організації.

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Що відомо про продовження санкцій?

У неділю, 7 червня, стало зрозуміло, що росіян немає у списках учасників змагань на майбутній сезон. Згідно з опублікованим розподілом місць на наступний єврокубковий цикл, російські клуби не отримали жодної квоти в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Зазначимо, що Росії немає у переліку "учасників змагань УЄФА". Це означає, що не лише клуби з цієї країни пропустять євросезон. Не буде росіян у Лізі націй, чемпіонатах з футзалу, Кубку регіонів та інших турнірах.

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Ізоляція країни-агресорки у футболі: що відомо?

Наприкінці лютого 2022 року ФІФА та УЄФА виключили російські клуби й збірні з турнірів під своєю егідою. При цьому значно меншими є обмеження стосовно Білорусі. Представники цієї країни продовжують грати офіційні матчі, але домашні поєдинки проводять на нейтральних полях.

Попри це, у Москві все одно продовжують поводитись доволі нахабно. У квітні Генеральний секретар Російського футбольного союзу (РФС) Максим Мирофанов заявляв, що сподівається скоро побачити спортсменів країни-агресорки на найбільших змаганнях. Він вважав, що президент УАФ Андрій Шевченко не зуміє завадити.