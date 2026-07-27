Інфантіно гучно відповів критикам: "футбол про мир, а не про політику"

Президент ФІФА Джанні Інфантіно регулярно зазнає критики через надмірну політизованість, пріоритет заробітку над футболом і фальшиву миротворчість. Посадовець після завершення чемпіонату світу вирішив відповісти усім, хто не згоден з його баченням.

Інфантіно оприлюднив на сайті ФІФА величезне звернення, у якому детально пройшовся по усім своїм нібито великим досягненням на тлі "поширення ненависті", пише 24 Канал.

Що написав Інфантіно у зверненні до хейтерів

Чиновник зазначив, що "деякі були так поглинуті ненавистю, що пропустили усю радість і єдність від прекрасної гри". Інфантіно дорікнув тим, хто "поширює неправдиві чутки і наклепи", що поки вони це роблять, ФІФА перебуває на передовій проведення найкращого шоу у світі.

Президент організації похвалився нібито повною відсутністю інцидентів щодо безпеки, а також чомусь вирішив, що доказом успіху Мундіалю є присутність на трибунах великої кількості зірок музики, кіно та індустрії розваг.

Він також спершу подякував урядам країн-організаторів і своїй команді у ФІФА, а вже потім волонтерам і вболівальникам.

Наш світ потребує любові, а не ненависті; толерантності, а не розколу; святкування, а не жалоби. Поки ви поширювали ненависть, ми невтомно працювали над тим, щоб об’єднати країни, які перебувають у стані війни. Футбол – це про мир. Це не про політику. Футбол – це єдність, а не розкол. Футбол більший за ненависть і дискримінацію,

– цинічно написав прихильник повернення Росії у великий спорт.

Як Інфантіно прокоментував скандал з Балогуном і спірні суддівські рішення

Не оминув увагою президент ФІФА і найбільший скандал Мундіалю зі скасуванням червоної картки нападнику збірної США Фоларіну Балогуну.

Інфантіно без жодних прикладів чи нормативних документів заявив, що визнання жовтих та червоних карток помилковими і подальше відновлення у правах дискваліфікованих футболістів нібито є звичною практикою для найбільших ліг світу. При цьому саме країни, що найбільше критикують ФІФА за "справу Балогуна", буцімто найчастіше практикують зміну дисциплінарних санкцій.

Тим, хто витрачає свій час і енергію на ненависть до нас: будь ласка, знайдіть хвилину, щоб замислитися, помедитувати, помолитися,

– поринув в абстракцію Інфантіно.

Натомість у мережі назвали коментар президента ФІФА "заговорюванням зубів" і "витвором штучного інтелекту", а самого Інфантіно "токсичним персонажем".