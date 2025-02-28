Черговим боксером, який кинув виклик об'єднаному чемпіону світу, став американський супертяж Джаррелл Міллер. Він висловив упевненість, що може здолати чинного короля хевівейту, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

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Американець налаштований підкорити хевівейт

"Великий малюк" пояснив, завдяки чому має шанси перемогти Олександра Усика. Він назвав низку якостей, за якими він переважає інших боксерів надважкої вагової категорії:

"Я здолаю Усика. Тому що я більший, сильніший, завдаю більше ударів, агресивніший, у мене краще підборіддя, я витриваліший за цих хлопців.

Річ у тім, що я був супертяжем, якого найбільше боялися протягом багатьох років. Мій удар, моя витривалість, те, як я виходжу вперед. Френк Воррен і ці хлопці завжди намагалися влаштувати мені бої в останню хвилину. Тепер я вільний агент, буду готуватися".

Довідка. Джаррелл Міллер вважався одним з найсильніших хевівейтерів сучасності, але через провалений тест на наркотики на тривалий час випав з боксу. У 2022 році він повернувся на ринг. Всього на професійному рівні американець провів 29 боїв – 26 перемог, дві нічиї та одна поразка.

Зазначимо, що з великою ймовірністю наступним суперником Олександра Усика стане Даніель Дюбуа. Саме він завдав єдиної поразки Джаррелу Міллеру (технічний нокаут у 10 раунді).