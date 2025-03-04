Зірка Манчестер Сіті напився в пабі: потужне відео

Англійський футболіст Джек Гріліш потрапив у черговий алкогольний скандал. Гравця Манчестер Сіті зустріли п'яним, виходячого з пабу.

Англійський футболіст Джек Гріліш по цей день залишається відомим своїми "алкогольними" скандалами. Чоловіка вкотре помітили п'яним, пише 24 канал з посиланням на Mail Sport.

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Гріліша знову помітили п'яним

Ввечері 2 березня британські ЗМІ помітили Джека, коли він виходив з пабу в Ньюкаслі.

На відео видно як Гріліш ледве йде вперед у нетверезому стані, уникаючи розмов з журналістами та папараці.

П'яний Джек Гріліш: дивіться відео

Довідка. У сезоні-2024/2025 Джек Гріліш зіграв 26 матчів за Манчестер Сіті, у яких два голи та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилася інформація, що Пеп Гвардіола планує позбутися Гріліша, продавши його в інший клуб.