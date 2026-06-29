Відома легкоатлетка пережила клінічну смерть просто під час змагань

Олімпійська призерка Дженніфер Сімпсон вже не бере участі у професійних легкоатлетичних турнірах, але охоче змагається в аматорських і виставкових забігах. Під час одного з таких змагань з нею ледь не сталася трагедія.

39-річна американка була пейсмейкером під час забігу на одну милю у штаті Північна Кароліна. Там вона знепритомніла, а лікарі не виявили у спортсменки пульсу, пише 24 Канал.

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Що сталося із Дженніфер Сімпсон?

Змагання на дистанції в одну милю (1,6 кілометра) не мало бути для колишньої професійної бігунки проблемою: під кінець кар'єри вона долала марафони, а найбільшу славу здобула саме на 1500 метрах, олімпійському аналогу бігу на милю.

Проте цього разу Сімпсон опинилася за крок від смерті: розганяючи пелотон, вона раптово впала без свідомості. Медична бригада, яка першою опинилася біля іменитої спортсменки, зрозуміла, що у Дженніфер немає пульсу. Вони негайно перейшли до реанімації та застосували дефібрилятор.

Пізніше представники бігової організації Fleet Feet, яку очолює Сімпсон, заявили, що в неї була зупинка серця. Завдяки зусиллям медиків Дженніфер вдалося врятувати на місці, до лікарні вона їхала вже із серцебиттям.

Наразі американку виписано із госпіталю, вона проходитиме реабілітацію та ухвалюватиме рішення щодо можливого вживлення кардіостимулятора разом з чоловіком.

Чим відома Дженніфер Сімпсон?

Найвище досягнення у кар'єрі Сімпсон – олімпійська бронза 2016 року у Ріо-де-Жанейро в забігу на 1500 метрів.

На цій же дистанції вона ставала чемпіонкою світу та переможницею фіналу Діамантової ліги.

Завершила змагатися на найвищому рівні два роки тому, під кінець профі-виступів перекваліфікувалася на стаєрку і пробігла марафон за 2 години 31 хвилину і 39 секунд.