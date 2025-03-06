Девіс і Роуч проведуть реванш після скандального першого бою

Американські боксери Джервонта Девіс і Лемонт Роуч проведуть другий бій. Вони спробують визначити сильнішого після скандальної ничієї.

У ніч на 2 березня (за київським часом) на арені Barclays Center зійшлися Джервонта Девіс та Ламонт Роуч. Судді встановили нічию як результат цього бою.

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Між американцями відбудеться реванш

Про те, що відбудеться другий бій повідомив президент Всесвітньої боксерської асоціації Хільберто Мендоса, пише 24 канал з посиланням на The Independent.

Немає жодних сумнівів, що боксери проведуть реванш. Нам потрібно змінити ставлення вболівальників до цього виду спорту після таких суперечливих рішень. Це був дуже скандальний вечір,

– зазначив Мендоса.

Він також додав, що, можливо, рефері побачив конкурентний бій і не зрозумів, що Девіс у нокдауні. Це сталося не відразу після удару Роуча.

Відзначимо, що ця нічия перервала безпрограшну серію Джервонти Девіса.