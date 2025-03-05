В ніч на 23 лютого (по Києву) відбувся бій Джозефа Паркера та Мартіна Баколе, який замінив Даніеля Дюбуа. Новозеландець нокаутував свого суперника і здобув перемогу в бою.

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Баколе проведе другий бій

Спочатку планувалося, що бій відбудеться 2 травня у Нью-Йорку, однак дату та місце проведення змінили і поєдинок проведуть знову у Ер-Ріяді, пише 24 канал з посиланням на Boxing Scene.

Мартін Баколе зустрінеться в рингу з Ефе Аджагбою, а головною подією вечора стане титульний поєдинок у другій середній вазі Сауля Альвареса та Вільяма Скулла. Вечір боксу буде організований журналом The Ring та керівником Riyadh Season Туркі Аль-Шейхом.

Відзначимо, що майбутній суперник Баколе у квітні 2024 року провів важкий бій з італійцем Гвідо Віанелло, де перемогу роздільним рішенням суддів.