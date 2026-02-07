"Дивно, бо людям він подобається": Трампа здивувало, що на відкритті Олімпіади освистали Венса

Під час церемонії відкриття Олімпійських ігор у Мілані віцепрезидента США Джей Ді Венса освистали глядачі. На це вже відреагував президент Дональд Трамп, назвавши інцидент "дивним".

На стадіоні Сан-Сіро Джей Ді Венс перебував у компанії своєї дружини. Коли їх показали на великому екрані під час параду команд‑учасниць, було чутно освистування та вигуки, передає 24 Канал.

Чому освистували Венса?

Аналітики пов'язують таку реакцію аудиторії з політичними напруженнями та критикою імміграційної політики адміністрації США, зокрема щодо планів залучення агентів імміграційної служби ICE до безпекових заходів під час Ігор.

Делегацію США загалом зустріли оплесками, однак реакція на Венса була протилежною – охолодженою та неоднозначною.

Коментар Трампа та міжнародний контекст

Президент США Дональд Трамп прокоментував інцидент для Fox News, заявивши, що це здалося йому "дивним", бо, на його думку, Венса "люблять люди" — і додав, що освистування відбулося за кордоном, а не в домашньому середовищі.

За повідомленням The Times of India, така реакція частини публіки відображає ширший критичний настрій щодо зовнішньої та імміграційної політики США, а також напругу у відносинах із європейською аудиторією.

Джей Ді Венс на Олімпіаді‑2026