Напередодні старту зимових Олімпійських Ігор в Італії високопосадовець США прибув у супроводі великої делегації. Разом із родиною та високопоставленими чиновниками Джей Ді Венс став однією з головних фігур політичної частини Олімпіади-2026, передає 24 Канал.

Як Венс прилетів до Мілана?

За повідомленням milano.corriere, після приземлення в аеропорту Мальпенса, Джей Ді Венс вирушив до міста у супроводі великої охоронної служби та технічного персоналу.

Посадовець прибув до Італії декількома літаками – один з них перевозив продукти харчування, два броньовані автомобілі, а решта – співробітників адміністрації, охорону та офіційних супроводжуючих. Загалом у повітряній операції були задіяні 14 літаків та близько 100 автомобілів.

Головний штаб делегації розташувався в готелі Sheraton у Мілані, де будівлю повністю перекрили для сторонніх, а поруч встановили додаткові захисні споруди. Такі заходи застосовуються для охорони осіб з високим рівнем загрози.

Візит, програма та безпека

Попри масштабні перевірки, частина поїздки пройшла без надмірних заходів безпеки: Венс відвідав хокейний матч між жіночими збірними США та Чехії разом із сім'єю та Марко Рубіо, і це сталося без повної зачистки трибун чи особливих контролів.

До складу супроводу Венса увійшли колишній директор ЦРУ Майк Помпео та кілька олімпійських чемпіонів минулих років. Очікується, що ввечері віцепрезидент візьме участь у церемонії відкриття Олімпіади на легендарному стадіоні Сан-Сіро.

