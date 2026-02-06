Накануне старта зимних Олимпийских Игр в Италии чиновник США прибыл в сопровождении большой делегации. Вместе с семьей и высокопоставленными чиновниками Джей Ди Вэнс стал одной из главных фигур политической части Олимпиады-2026, передает 24 Канал.

Как Вэнс прилетел в Милан?

По сообщению milano.corriere, после приземления в аэропорту Мальпенса, Джей Ди Вэнс отправился в город в сопровождении большой охранной службы и технического персонала.

Чиновник прибыл в Италию несколькими самолетами – один из них перевозил продукты питания, два бронированных автомобиля, а остальные – сотрудников администрации, охрану и официальных сопровождающих. Всего в воздушной операции были задействованы 14 самолетов и около 100 автомобилей.

Главный штаб делегации расположился в отеле Sheraton в Милане, где здание полностью перекрыли для посторонних, а рядом установили дополнительные защитные сооружения. Такие меры применяются для охраны лиц с высоким уровнем угрозы.

Визит, программа и безопасность

Несмотря на масштабные проверки, часть поездки прошла без чрезмерных мер безопасности: Вэнс посетил хоккейный матч между женскими сборными США и Чехии вместе с семьей и Марко Рубио, и это произошло без полной зачистки трибун или особых контролей.

В состав сопровождения Вэнса вошли бывший директор ЦРУ Майк Помпео и несколько олимпийских чемпионов прошлых лет. Ожидается, что вечером вице-президент примет участие в церемонии открытия Олимпиады на легендарном стадионе Сан-Сиро.

Что стоит знать об открытии Олимпиады-2026?