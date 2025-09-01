Олександр Усик уже понад рік є безапеляційним королем хевівейту. Він володіє всіма головними поясами дивізіону та очолює рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.

Наразі невідомо, хто стане його наступним суперником, але з високою ймовірністю цей бій буде останнім для українця на профі-рингу. Вже чимало боксерів заявили про бажання побитися з чинним абсолютом і напередодні таку ініціативу висловив ще один іменитий боєць, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

Хто хотів би провести бій з Усиком?

Чемпіон світу у крузервейті за версією IBF Джей Опетая хотів би розділити ринг з Олександром Усиком. Заради цього поєдинку він навіть готовий змінити вагову категорію.

"Єдиний, заради кого я готовий піднятися у суперважкий дивізіон – це Олександр Усик. Чому би я обрав битися проти Усика? Олександр – на вершині гори.

Він номер один у всіх рейтингах pound-for-pound. Мегафайт з Олександром це саме той бій, від якого не відмовишся в будь-якому разі", – сказав Опетая.

Довідка. Востаннє Олександр Усик виходив на ринг 19 липня. Він нокаутував Даніеля Дюбуа та став першим 3-разовим абсолютом в історії боксу.

Нагадаємо, що напередодні Спенсер Браун назвав бійця, який має стати останнім суперником у кар'єрі українського чемпіона.

Що відомо про Джея Опетаю?