Непереможний чемпіон висловив готовність змінити вагову категорію заради битви з Усиком
- Чемпіон світу у крузервейті Джей Опетая висловив бажання провести бій з Олександром Усиком, готовий змінити вагову категорію для цього.
- Опетая на професійному рівні виступає з 2015 року, здобув 28 перемог, з яких 22 – нокаутом, і його часто називають "Австралійський Усик".
Олександр Усик уже понад рік є безапеляційним королем хевівейту. Він володіє всіма головними поясами дивізіону та очолює рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
Наразі невідомо, хто стане його наступним суперником, але з високою ймовірністю цей бій буде останнім для українця на профі-рингу. Вже чимало боксерів заявили про бажання побитися з чинним абсолютом і напередодні таку ініціативу висловив ще один іменитий боєць, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.
Хто хотів би провести бій з Усиком?
Чемпіон світу у крузервейті за версією IBF Джей Опетая хотів би розділити ринг з Олександром Усиком. Заради цього поєдинку він навіть готовий змінити вагову категорію.
"Єдиний, заради кого я готовий піднятися у суперважкий дивізіон – це Олександр Усик. Чому би я обрав битися проти Усика? Олександр – на вершині гори.
Він номер один у всіх рейтингах pound-for-pound. Мегафайт з Олександром це саме той бій, від якого не відмовишся в будь-якому разі", – сказав Опетая.
Довідка. Востаннє Олександр Усик виходив на ринг 19 липня. Він нокаутував Даніеля Дюбуа та став першим 3-разовим абсолютом в історії боксу.
Нагадаємо, що напередодні Спенсер Браун назвав бійця, який має стати останнім суперником у кар'єрі українського чемпіона.
Що відомо про Джея Опетаю?
- Непереможний австралійський боксер, який виступає на професійному рівні з 2015 року.
- Має у своєму активі 28 боїв, у яких здобув усі перемоги, з яких 22 – нокаутом.
- За схожість стилів з українським абсолютом його часто називають "Австралійський Усик".
- Востаннє 30-річний боксер виходив на ринг у червні, коли нокаутував у п'ятому раунді італійця Клаудіо Скео.