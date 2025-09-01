Очікується, що наступний поєдинок стане останнім у кар'єрі українського боксера. Спенсер Браун розповів, хто має розділити ринг з Олександром Усиком у цій битві, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing News.

Хто має стати останнім суперником Усика?

Менеджер Тайсона Фʼюрі вважає, що ідеальним рішенням було б провести трилогію з його клієнтом. На думку спеціаліста – це було б приголомшливе шоу та найкраще зі всіх можливих варіантів.

"Ми не будемо заглиблюватися в це занадто детально, але згадувалась трилогія Ф'юрі з Олександром Усиком. Сам Олександр сказав, що хоче завершити свою кар'єру трилогією, і я думаю, що це єдиний вихід, тому що Усику дуже подобається Тайсон, а Тайсону – Усик.

Ф'юрі сказав, що якби він мав обрати людину, яка б вивела його з гри, то це був би Олександр Усик. Це те, що він сказав мені особисто. Якби він знімав капелюха перед кимось, це був би Олександр Усик", – сказав Браун.

До слова. Протягом професійної кар'єри Олександр Усик провів 24 бої. Він здобув у них усі перемоги, з яких 15 – нокаутом.

Нагадаємо, що вже зовсім скоро український боксер ризикує втратити статус абсолютного чемпіона світу. Частково це може статися через запальний танець на сцені під час виступу Наді Дорофєєвої.

Як Усик і Ф'юрі билися раніше?