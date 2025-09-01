Ожидается, что следующий поединок станет последним в карьере украинского боксера. Спенсер Браун рассказал, кто должен разделить ринг с Александром Усиком в этой битве, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing News.

Кто должен стать последним соперником Усика?

Менеджер Тайсона Фьюри считает, что идеальным решением было бы провести трилогию с его клиентом. По мнению специалиста – это было бы потрясающее шоу и лучшее из всех возможных вариантов.

"Мы не будем углубляться в это слишком подробно, но упоминалась трилогия Фьюри с Александром Усиком. Сам Александр сказал, что хочет завершить свою карьеру трилогией, и я думаю, что это единственный выход, потому что Усику очень нравится Тайсон, а Тайсону – Усик.

Фьюри сказал, что если бы он должен был выбрать человека, который бы вывел его из игры, то это был бы Александр Усик. Это то, что он сказал мне лично. Если бы он снимал шляпу перед кем-то, это был бы Александр Усик", – сказал Браун.

К слову. В течение профессиональной карьеры Александр Усик провел 24 боя. Он одержал в них все победы, из которых 15 – нокаутом.

Напомним, что уже совсем скоро украинский боксер рискует потерять статус абсолютного чемпиона мира. Частично это может произойти из-за зажигательного танца на сцене во время выступления Нади Дорофеевой.

Как Усик и Фьюри дрались раньше?