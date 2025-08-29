Самым богатым представителем спорта от Украины без всяких сюрпризов является Александр Усик. 24 Канал из открытых источников попытался проанализировать состояние абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Какое состояние имеет Усик?

Его сложно посчитать точно, но примерно оно составляет 150 – 170 миллионов долларов. Звездный боец благодаря большому успеху в боксе смог заработать солидную сумму и часть из нее разумно пытается вкладывать в различные проекты.

В частности, Александр Усик со своей женой Екатериной инвестируют в недвижимость, сельское хозяйство, производства и автомобильный бизнес. Также обладатель всех основных поясов супертяжелой весовой категории является соучредителем блокчейн-платформы для развития бокса Ready To Fight.

С этого проекта он, в частности, подарил Александру Хижняку 100 тысяч долларов. Таким образом действующий король хевивейта выполнил обещание, передав солидный чек за победу украинского боксера на Олимпиаде-2024.



Усик вручил Хижняку 100 тысяч долларов за победу на ОИ-2024 / Фото из соцсетей боксера

Через клуб ICLUB уроженец Симферополя инвестирует в украинские стартапы. А недавно вместе с Александром Красюком он запустил бренд здорового питания U7.

Мы работаем над действительно увлекательными вещами. Как часто говорит сам Усик своим болельщикам: "Вы дали мне силу и энергию – теперь я хочу отдать это вам". Именно эта фраза стала слоганом и главной идеей нашего проекта,

– рассказывал об этом проекте экс-промоутер Усика.

К тому же Александр Усик является лицом бренда Rival Boxing Gear, который производит снаряжение для профессиональных боксеров. Также Tismo Genève создал лимитированную серию часов "Crown of 22" в честь абсолютного чемпиона, что приносит ему прибыль.

К чести украинского боксера он значительную сумму своих средств направляет на благотворительность. Еще весной 2024 года Сергей Лапин, который является директором команды Александра Усика, рассказывал, что спортсмен только на нужды Сил обороны Украины потратил более миллиона долларов.

Также он участвует в социальных проектах и донатит туда значительные средства. Только на восстановление села Мощун боксер отдал почти 14 миллионов гривен, а также собрал почти такую же сумму на восстановление разрушенного дома в Ирпене, из которых значительную долю покрыл за свой счет.

К слову. Накануне супруги Усик провели благотворительный ужин. Там они собирали средства на нужды детей из Николаева, которые потеряли родителей из-за войны.

