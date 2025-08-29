Найбагатшим представником спорту від України без жодних сюрпризів є Олександр Усик. 24 Канал із відкритих джерел спробував проаналізувати статки абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Читайте також "Він – вата": український боксер щиро висловився про Усика та Ломаченка

Які статки має Усик?

Їх складно порахувати точно, але приблизно вони складають 150 – 170 мільйонів доларів. Зірковий боєць завдяки великому успіху в боксі зміг заробити солідну суму й частину з неї розумно намагається вкладати в різноманітні проєкти.

Зокрема, Олександр Усик зі своєю дружиною Катериною інвестують у нерухомість, сільське господарство, виробництва й автомобільний бізнес. Також володар усіх основних поясів надважкої вагової категорії є співзасновником блокчейн-платформи для розвитку боксу Ready To Fight.

З цього проєкту він, зокрема, подарував Олександру Хижняку 100 тисяч доларів. Таким чином чинний король хевівейту виконав обіцянку, передавши солідний чек за перемогу українського боксера на Олімпіаді-2024.



Усик вручив Хижняку 100 тисяч доларів за перемогу на ОІ-2024 / Фото з соцмереж боксера

Через клуб ICLUB уродженець Сімферополя інвестує в українські стартапи. А нещодавно разом з Олександром Красюком він запустив бренд здорового харчування U7.

Ми працюємо над справді захопливими речами. Як часто каже сам Усик своїм уболівальникам: "Ви дали мені силу та енергію – тепер я хочу віддати це вам". Саме ця фраза стала слоганом і головною ідеєю нашого проєкту,

– розповідав про цей проєкт експромоутер Усика.

До того ж Олександр Усик є обличчям бренду Rival Boxing Gear, який виготовляє спорядження для професійних боксерів. Також Tismo Genève створив лімітовану серію годинників "Crown of 22" на честь абсолютного чемпіона, що приносить йому прибуток.

До честі українського боксера він значну суму своїх коштів спрямовує на благодійність. Ще навесні 2024 року Сергій Лапін, який є директором команди Олександра Усика, розповідав, що спортсмен лише на потреби Сил оборони України витратив понад мільйон доларів.

Також він бере участь у соціальних проєктах і донатить туди значні кошти. Тільки на відновлення села Мощун боксер віддав майже 14 мільйонів гривень, а також зібрав майже таку ж суму на відновлення зруйнованого будинку в Ірпені, з яких значну частку покрив власним коштом.

До слова. Напередодні подружжя Усиків провели благодійну вечерю. Там вони збирали кошти на потреби дітей з Миколаєва, які втратили батьків через війну.

Нагадаємо, що раніше було опубліковано рейтинг українських футболістів, які мають найбільші зарплати. Його очолює Олександр Зінченко.