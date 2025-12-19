Бився з Тайсоном і викликав на бій Усика: що відомо про Джейка Пола, який змінює світ боксу

У ніч з 19 на 20 грудня в Маямі відбудеться великий вечір боксу. Під час нього в ринг повернеться британський важковаговик Ентоні Джошуа.

Суперником Ей Джея стане відомий блогер і боксер Джейк Пол. Американець не має зіркової професійної кар'єри, але є доволі впізнаваним у світі боксу, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про Джейка Пола?

Джейк народився 17 січня 1997 року у Клівленді. Він є інтернет-знаменитістю, актором та успішним підприємцем, який вже декілька років гучно заявляє про себе у спорті.

Разом зі старшим братом Логаном, який також є відомим інтернет-персонажем, вони почали знімати розважальні відео ще у дитячому віці. Здобув популярність у відеозастосунку Vine, після чого почав будувати кар'єру блогера в ютубі.

Його особистий канал має понад 20 мільйонів підписників і більше, ніж 8 мільярдів переглядів. На піку популярності він створював різноманітні влоги, музичні кліпи, пранки, займався мерчем і розвитком брендів, зокрема Team 10.

Ця медійна база допомогла йому швидко стати впізнаваною фігурою та розпочати акторську кар'єру. Він відомий своєю роллю Дірка в серіалі "Трубкочуд" на Disney Channel.



Джейк Пол у Трубкочуді / Фото Getty Images

А ось ще однією пристрастю Джейка, яка відрізняється від всього іншого, став спорт. За досить короткий термін він зміг увірватися в бокс і стати помітною в ньому фігурою.

Що відомо про початок боксерської кар’єри Пола?

Інтерес до боксу в епатажного шоумена з’явився у 2018 році. Його надихнула хвиля поєдинків між популярними блогерами, що розпочалася з протистояння його брата Логана проти KSI.

Джейк вирішив також спробувати себе в цьому та почав активно готуватися. Його дебют на професійному ринзі відбувся 30 січня 2020 року в битві проти британського блогера Анісона Гіба.

Американець мав перевагу в габаритах і зі старту виглядав набагато впевненіше. Він здобув перемогу технічним нокаутом вже в першому раунді.

Дебют Джейка Пола в боксі: дивіться відео

Після успішного початку Пол активно зайнявся боксом і позиціював себе як "найнебезпечніший інфлюенсер світу". Він здобув перемоги, зокрема, над колишнім гравцем НБА Нейтом Робінсоном, двічі здолав ексчемпіона UFC Тайрона Вудлі та виграв у колишнього чемпіона UFC Андерсона Сільви.

Єдиної поразки Джейк зазнав від боксера важкої ваги Томмі Ф’юрі. Брат "Циганського короля" здолав американця роздільним рішенням суддів.

А найвідоміший бій Пол провів восени 2024 року. Він розділив ринг з легендарним Майком Тайсоном, якому на той момент було вже 58 років.

Як минув бій проти Майка Тайсона?

Поєдинок був запланований спочатку на 20 липня, але був перенесений на декілька місяців через проблеми зі здоров'ям у "Залізного Майка". У нього загострилася виразка, що призвело до госпіталізації та запаморочення під час перельоту.

Тож вони вийшли на ринг 15 листопада в Арлінгтоні. Це епічне протистояння транслювалося на Netflix, ставши першим боксерським боєм у прямому етері на цій платформі.

Поєдинок тривав усі регламентовані вісім раундів по дві хвилини. Блогер був набагато переконливішим і переміг одностайним рішенням суддів з рахунками 80:72 та двічі по 79:73.

Дивіться відеоогляд бою Тайсон – Пол

До слова. Той поєдинок переглянули понад 100 мільйонів глядачів у світі. За участь у бою Джейк заробив близько 40 мільйонів доларів, а Тайсон – вдвічі менше.

За битву проти легендарного ексчемпіона шоумен отримав чимало хейту від боксерської спільноти. Проте Джейк постійно з повагою висловлювався про "Залізного Майка" та врешті-решт допоміг зірковому ветерану покращити сій матеріальний стан, за що той йому вдячний.

Що відомо про останній бій Пола?

У червні 2025 року блогер-боксер бився проти колишнього чемпіона середньої ваги Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Він переміг одноголосним рішенням суддів, після чого навіть увійшов до топ-15 рейтингу WBA.

Пол здолав Чавеса: дивіться відео

Вихід на новий рівень

Проте зірки боксу продовжили й після цього піддавати сумніву можливості Джейка й надалі не сприймають його серйозно. Американець вирішив довести, що він боєць високого рівня та почав домовлятися про бій з дійсно небезпечними боксерами.

Зокрема, після перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа він провів битву поглядів з українцем, після чого кинув тому виклик. Деякий час ходили розмови, що вони можуть побитися за правилами MMA, проте до цього справа так і не дійшла.

Згодом Джейк домовився про поєдинок проти Джервонти Девіса. Проте через судові проблеми та звинувачення "Танка" в домашньому насильстві щодо його подруги битву було скасовано.

Пол назвав це кошмаром та заявив, що не хоче давати платформу "кривднику", скасувавши завчасно заплановану подію. Замість цього блогер уклав угоду про протистояння з Ентоні Джошуа.

Бій матиме офіційний статус і пройде за нестандартним форматом. Він триватиме вісім раундів з рукавицями 10 унцій, а трансляція битви буде доступна на Netflix.

Суперники вже провели всі медіазаходи, тож попереду тільки битва. Вона має початися орієнтовно о 7 ранку за київським часом й Пол обіцяє влаштувати найбільший апсет в історії боксу.



Пол і Джошуа на битві поглядів / Фото Getty Images

Зазначимо, що наразі в активі Джейка вже є 13 боїв. Він здобув у них 12 перемог і посідає 77 місце в рейтингу боксерів у крузервейті від BoxRec.