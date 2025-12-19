Дрался с Тайсоном и вызвал на бой Усика: что известно о Джейке Поле, который меняет мир бокса

В ночь с 19 на 20 декабря в Майами состоится большой вечер бокса. Во время него в ринг вернется британский тяжеловес Энтони Джошуа.

Соперником Эй Джея станет известный блогер и боксер Джейк Пол. Американец не имеет звездной профессиональной карьеры, но довольно узнаваемым в мире бокса, сообщает 24 Канал.

Что известно о Джейке Поле?

Джейк родился 17 января 1997 года в Кливленде. Он является интернет-знаменитостью, актером и успешным предпринимателем, который уже несколько лет громко заявляет о себе в спорте.

Вместе со старшим братом Логаном, который также является известным интернет-персонажем, они начали снимать развлекательные видео еще в детском возрасте. Получил популярность в видеоприложении Vine, после чего начал строить карьеру блогера в ютубе.

Его личный канал имеет более 20 миллионов подписчиков и более, чем 8 миллиардов просмотров. На пике популярности он создавал разнообразные влоги, музыкальные клипы, пранки, занимался мерчем и развитием брендов, в частности Team 10.

Эта медийная база помогла ему быстро стать узнаваемой фигурой и начать актерскую карьеру. Он известен своей ролью Дирка в сериале "Трубкочуд" на Disney Channel.



Джейк Пол в Трубкочуде / Фото Getty Images

А вот еще одной страстью Джейка, которая отличается от всего остального, стал спорт. За довольно короткий срок он смог ворваться в бокс и стать заметной в нем фигурой.

Что известно о начале боксерской карьеры Пола?

Интерес к боксу у эпатажного шоумена появился в 2018 году. Его вдохновила волна поединков между популярными блогерами, начавшаяся с противостояния его брата Логана против KSI.

Джейк решил также попробовать себя в этом и начал активно готовиться. Его дебют на профессиональном ринге состоялся 30 января 2020 года в битве против британского блогера Анисона Гиба.

Американец имел преимущество в габаритах и со старта выглядел гораздо увереннее. Он одержал победу техническим нокаутом уже в первом раунде.

Дебют Джейка Пола в боксе: смотрите видео

После успешного начала Пол активно занялся боксом и позиционировал себя как "самый опасный инфлюенсер мира". Он одержал победы, в частности, над бывшим игроком НБА Нейтом Робинсоном, дважды одолел экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли и выиграл у бывшего чемпиона UFC Андерсона Сильвы.

Единственное поражение Джейк потерпел от боксера тяжелого веса Томми Фьюри. Брат "Цыганского короля" одолел американца раздельным решением судей.

А самый известный бой Пол провел осенью 2024 года. Он разделил ринг с легендарным Майком Тайсоном, которому на тот момент было уже 58 лет.

Как прошел бой против Майка Тайсона?

Поединок был запланирован изначально на 20 июля, но был перенесен на несколько месяцев из-за проблем со здоровьем у "Железного Майка". У него обострилась язва, что привело к госпитализации и головокружению во время перелета.

Поэтому они вышли на ринг 15 ноября в Арлингтоне. Это эпическое противостояние транслировалось на Netflix, став первым боксерским боем в прямом эфире на этой платформе.

Поединок длился все регламентированные восемь раундов по две минуты. Блогер был гораздо убедительнее и победил единогласным решением судей со счетами 80:72 и дважды по 79:73.

Смотрите видеообзор боя Тайсон – Пол

К слову. Тот поединок посмотрели более 100 миллионов зрителей в мире. За участие в бою Джейк заработал около 40 миллионов долларов, а Тайсон – вдвое меньше.

За битву против легендарного экс-чемпиона шоумен получил немало хейта от боксерского сообщества. Однако Джейк постоянно с уважением высказывался о "Железном Майке" и в конце концов помог звездному ветерану улучшить свое материальное положение, за что тот ему благодарен.

Что известно о последнем бое Пола?

В июне 2025 года блогер-боксер дрался против бывшего чемпиона среднего веса Хулио Сезара Чавеса-младшего. Он победил единогласным решением судей, после чего даже вошел в топ-15 рейтинга WBA.

Пол одолел Чавеса: смотрите видео

Выход на новый уровень

Однако звезды бокса продолжили и после этого подвергать сомнению возможности Джейка и в дальнейшем не воспринимают его всерьез. Американец решил доказать, что он боец высокого уровня и начал договариваться о бое с действительно опасными боксерами.

В частности, после победы Александра Усика над Даниэлем Дюбуа он провел битву взглядов с украинцем, после чего бросил тому вызов. Некоторое время ходили разговоры, что они могут подраться по правилам MMA, однако до этого дело так и не дошло.

Впоследствии Джейк договорился о поединке против Джервонты Дэвиса. Однако из-за судебных проблем и обвинения "Танка" в домашнем насилии в отношении его подруги битва была отменена.

Пол назвал это кошмаром и заявил, что не хочет давать платформу "обидчику", отменив заранее запланированное событие. Вместо этого блогер заключил соглашение о противостоянии с Энтони Джошуа.

Бой будет иметь официальный статус и пройдет по нестандартному формату. Он продлится восемь раундов с перчатками 10 унций, а трансляция битвы будет доступна на Netflix.

Соперники уже провели все медиамероприятия, поэтому впереди только битва. Она должна начаться ориентировочно в 7 утра по киевскому времени и Пол обещает устроить самый большой апсет в истории бокса.



Пол и Джошуа на битве взглядов / Фото Getty Images

Отметим, что сейчас в активе Джейка уже есть 13 боев. Он одержал в них 12 побед и занимает 77 место в рейтинге боксеров в крузервейте от BoxRec.